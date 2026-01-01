धर्म नगरी हरिद्वार में नए साल का स्वागत लोगों आस्था और पूजा प्रार्थना के साथ किया. देर रात से ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मां मनसा देवी मंदिर में उमड़ पड़ी. साल के पहले की दिन की शुरुआत करने लोग माता का आशीर्वाद लेने मंदिर में हाजिरी लगाने पहुंच गए. इस दौरान माता के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी-लंबी लाइनें दिखाई दीं.

नए साल की शुरुआत मां के दर्शनों के साथ करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. इस दौरान श्रद्धालुओं ने साल की पहली आरती में भी भाग लिया और माँ भगवती से सुख-समृद्धि की कामना की. ये भक्तों घंटों तक मां के दर्शनों के लिए लाइनों में खड़े नजर आए.

मनसा देवी मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन

नए साल के मौके पर मनसा देवी मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया. चारों तरफ सुंदर रंग-बिरंगी रौशनी से पूरा परिसर जगमगा रहा है. इस खास अवसर पर महंत श्री रविंद्र पुरी जी की ओर से मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया और माँ को 56 भोग अर्पित किए गए, जिससे पूरे वातावरण में भक्ति और उल्लास का माहौल बना रहा.

मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

नव वर्ष के अवसर पर दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने एक-दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दीं और कहा कि माँ मनसा देवी के दर्शन से ही उनके वर्ष की सही शुरुआत होती है. भक्तों का कहना है कि माँ के दरबार में आकर उन्हें शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है.

मंदिर प्रशासन और पुजारियों ने बताया कि नव वर्ष के चलते पूरे दिन दर्शन और आरती के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि सभी श्रद्धालु सुचारु रूप से माँ के दर्शन कर सकें और साल की पहली आरती में सहभागिता कर सकें. आज दिनभर मां के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं हर कोई माता का आशीर्वाद लेकर अपने नए साल की शुरुआत करना चाहता है ताकि सालभर उन पर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहा है.

'लखनऊ में केक काट रहे होंगे..', नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर जगदंबिका पाल ने किया सपा पर हमला



