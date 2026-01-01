'लखनऊ में केक काट रहे होंगे', नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर जगदंबिका पाल ने किया सपा पर हमला

उत्तर प्रदेश के बलिया में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल ने नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आज तमाम दलों के नेता लखनऊ में कहीं पर केक काट रहे होंगे तो कोई गोवा में छुट्टी मना रहा होगा और राहुल बाबा किसी देश में होंगे.

जगदंबिका पाल बुधवार 31 दिसंबर को बलिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर साल के अंतिम दिन के सेलिब्रेशन को लेकर हमला किया, उन्होंने कहा कि आज तमाम पार्टियों के नेता कहीं लखनऊ में केक काटा रहे होंगे, कहीं गोवा की वादियों में छुट्टी मन रहे होंगे. राहुल बाबा किस देश मे होंगें? और हम आपके बीच ये दिन मना रहे है.

विपक्षी दलों पर साधा निशाना

भाजपा सांसद ने कहा कि कल की नई किरण 2026 में दस्तक देगी तो यकीन कीजिए कि अगर आप अटल जी के व्यक्तित्व को याद करते हैं और उनके सपने को साकार कर रहें है, तो आज आपको ये संतोष होगा कि जिस भाजपा के आप कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष है, जिस पार्टी के आप दायित्व धारक हैं, वो पार्टी केवल प्रदेश, देश की ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है.

आपको गर्व होगा कि जो पार्टी बीजेपी, पार्टी विथ द डिफरेन्स की अन्य पार्टियों से कार्यशैली में संस्कृति में भिन्न होती है. आज पूरी दुनिया आश्चर्य चकित है कि एक तरफ रूस यूक्रेन के युद्ध हो, इजराइल-हमास का युद्ध हो, ऐसी परिस्थितियों में जहां अमेरिका, चाइना का ग्रोथ रेट घट रहा हो. आज भारत ग्रोथ रेट में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बनने जा रहा है.

'मोदी सरकार में तेजी से आगे बढ़ी अर्थव्यवस्था'

आपको जानकर खुशी होगी कि भारत एक ऐतिहासिक मुकाम पर खड़ा है. आज भारत ने पांचवी अर्थव्यवस्था में जापान को पछाड़ कर चौथी अर्थव्यवस्था बनने का काम किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की जीडीपी 4.18 बिलियन डॉलर हो गई है. जहां हम तीन ट्रिलियन डॉलर पर थे. मैं कहता हूं कि अगले दो से ढाई साल में आप देखना कि मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत जर्मनी को पछाड़ कर दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में होगा.

आज विपक्ष के लोग सवाल उठाते है कि राफेल कितना चला, ये सवाल वो सरकार पर नही भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम पर उठा रहे है. राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव केवल एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा कर रहे है. लेकिन अगर किसी को एसआईआर में कोई आपत्ति है तो उसे पूरा अवसर मिल रहा है. भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो यकीन कीजिये वो विश्व गुरु तभी बनेगा जब 2027 में प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतेगी.

