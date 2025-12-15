उत्तराखंड में आगामी अर्ध कुंभ आयोजन को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां कनखल स्थित प्राचीन दक्ष मंदिर में उन्होंने विधि-विधान से रुद्राभिषेक, हवन व पूजन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और निर्बाध विकास की कामना की. इस अवसर पर साधु-संतों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि महादेव की नगरी में आकर आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है और यही आशीर्वाद प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को बिना विघ्न-बाधा पूर्ण करने की प्रेरणा देता है. मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर विशेष धार्मिक उत्साह का माहौल रहा. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस-प्रशासन के अधिकारी अलर्ट रहे.

कुंभ पर संतों से चर्चा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2027 में प्रस्तावित अर्ध कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर साधु-संतों से विस्तृत विचार-विमर्श किया और अर्ध कुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षित बनाने के लिए समय रहते ठोस कदम उठाने की बात कही. उन्होंने कहा कि अर्ध कुंभ हमारी संस्कृति और अध्यात्म का संगम है. उत्तराखंड के पास एक बार फिर अपनी संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए मंच मिल रहा है. अर्ध कुंभ भव्य रूप से आयोजित होगा. साथ ही नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके लंबे संगठनात्मक अनुभव से पार्टी को मजबूती मिलेगी और युवाओं में नया जोश आएगा.

अधिकारी रहे अलर्ट

मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए हरिद्वार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरे समय अलर्ट मोड पर तैनात रहे. सीएम ने अधिकारियों को कुंभ लेकर साधू-संतों के साथ अभी से समन्वय बनाने के निर्देश दिए, ताकि योजना बद्ध तरीके से अर्ध कुंभ का सफल आयोजन हो और एक बेहतर उदहारण बने. मुख्यमंत्री ने कहा बिना संतों के आयोजन सफल नहीं होगा, इसलिए उन्हें प्राथमिकता से लिया जाएगा. जल्द ही इसको लेकर एक रणनीति भी बनेगी.