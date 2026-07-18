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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडHaridwar News: हरिद्वार के बलराम घाट पर स्नान के दौरान 16 वर्षीय किशोर गंगा में बहा, SDRF का सर्च ऑपरेशन जारी

Haridwar News: हरिद्वार के बलराम घाट पर स्नान के दौरान 16 वर्षीय किशोर गंगा में बहा, SDRF का सर्च ऑपरेशन जारी

Haridwar News In Hindi: हरिद्वार के बलराम घाट पर स्नान के दौरान 16 वर्षीय दीपांशु गंगा में बह गया. SDRF की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है, हालांकि तेज बहाव के चलते रेस्क्यू में दिक्कत हो रहा है.

Written By : रोहित सिखौला, हरिद्वार |  Updated at : 18 Jul 2026 01:55 PM (IST)
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हरिद्वार के प्रसिद्ध बलराम घाट पर गंगा स्नान के दौरान एक 16 वर्षीय किशोर तेज बहाव में बह गया. किशोर की पहचान हरियाणा के गुरुग्राम निवासी दीपांशु के रूप में हुई है.

बलराम घाट, सप्तऋषि क्षेत्र में दीपांशु परिवार के साथ स्नान करने गया था. अचानक तेज जलधारा की चपेट में आने से वह गंगा में बह गया. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत शोर मचाया, लेकिन किशोर को बचाया नहीं जा सका.

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SDRF ने शुरू किया सर्च अभियान

घटना की सूचना मिलते ही SDRF की टीम उपनिरीक्षक आशीष त्यागी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची. टीम ने डीप डाइविंग उपकरणों के साथ गहन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. 

तेज बहाव में बाधित हो रहा अभियान

एसडीआरएफ की टीम ने नदी के विभिन्न संभावित स्थानों पर खोजबीन की, लेकिन गंगा का अत्यधिक तेज बहाव सर्च अभियान में बड़ी बाधा बन गया है. अभी तक किशोर का कोई सुराग नहीं मिल सका है. उधर परिवार वाले रो-रोकर बुरा हाल हो गए हैं. दीपांशु परिवार के साथ घूमने आया था. घटना के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया है.

हरिद्वार प्रशासन ने गंगा किनारे स्नान करते समय सावधानी बरतने की अपील की है. SDRF टीम लगातार सर्च अभियान चला रही है और किशोर की तलाश जारी है.

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About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
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Published at : 18 Jul 2026 01:55 PM (IST)
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