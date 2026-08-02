UP विधान भवन की बदली तस्वीर, CM योगी ने किया उद्घाटन

उत्तर प्रदेश में सर्वदलीय बैठक (All Party Meeting) से पहले रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने विधान भवन में कई महत्वपूर्ण विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का शुभारंभ किया. इस दौरान विधान भवन की एक नई और आधुनिक तस्वीर देखने को मिली, जिसमें तकनीकी अपग्रेडेशन के साथ-साथ यूपी की विरासत की झलक भी शामिल है.

इन प्रमुख कार्यों का हुआ उद्घाटन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन परिसर में निम्नलिखित प्रमुख कार्यों का उद्घाटन और अवलोकन किया:

विधान परिषद मंडप के सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ.

विधान भवन के भूतल पर स्थित नवीनीकृत (Renovated) कॉरिडोर का उद्घाटन.

विधानसभा के नवनिर्मित और आधुनिक पॉडकास्ट स्टूडियो (Podcast Studio) का शुभारंभ.

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हेलीकॉप्टर मॉडल में देखी यूपी की आध्यात्मिक विरासत

परिसर के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री एक विशेष 'हेलीकॉप्टर जैसे बने मॉडल' के भीतर बैठे. इस मॉडल के जरिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के समृद्ध इतिहास और विरासत को संजोती विभिन्न धार्मिक तस्वीरों का अवलोकन किया. सीएम योगी ने यूपी की आध्यात्मिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाती डिजिटल झलक भी देखी. इसके बाद उन्होंने सदन के भीतर जाकर वहां की व्यवस्थाओं का भी बारीकी से जायजा लिया.

सतीश महाना ने किया स्वागत, ये नेता रहे मौजूद

इससे पहले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पुष्पगुच्छ (बुके) देकर उनका भव्य स्वागत किया. इस महत्वपूर्ण अवसर पर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद, मंत्री ओमप्रकाश राजभर और विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह सहित कई अन्य गणमान्य नेता मौजूद रहे.

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