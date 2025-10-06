Hardoi News: चोरी के आरोप में युवक को बनाया बंधक, दबंगों ने बेरहमी से पीटा

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बिलग्राम थाना क्षेत्र के सड़ियापुर गांव में एक युवक को चोरी के आरोप में बेरहमी से पीटने, निर्वस्त्र कर रस्सी से बांधने और चाकू से मारने का मामला सामने आया है. पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

पीड़ित ग्रामीणों व अन्य लोगों के साथ एसपी से मिला और कार्रवाई की मांग की. एसपी के पास पहुंचे पीड़ित अनुज शुक्ला ने पुरानी रंजिश के चलते मारपीट का आरोप लगाया है. अनुज शुक्ला के अनुसार रात करीब 10 बजे घटना तब हुई जब वह अपने खेत से घर लौट रहा था, तभी शिवसागर, अनिल कुमार, रिंकू और संजय ने उसे रास्ते में रोक लिया.

आरोपियों के हाथ में था चाकू और लाठियां

आरोपियों में से अनिल और रिंकू के पास लाठियां थीं, जबकि शिवसागर के हाथ में चाकू था. आरोपियों ने पहले अनुज को गाली-गलौज की और फिर लात-घूंसों व लाठियों से पीटना शुरू कर दिया. अनुज के शोर मचाने पर, आरोपी शिवसागर ने, जिससे उसके पेट और जांघों में चोटें आईं.

इसके बाद सभी आरोपियों ने मिलकर उसे बुरी तरह पीटा, उसका जनेऊ तोड़ दिया और कपड़े फाड़कर निर्वस्त्र कर दिया. बाद में उसे रस्सी से बांधकर भी पीटा गया. पीड़ित अनुज शुक्ला ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने पहले सिर्फ शांतिभंग की धाराओं में चालान किया था.

पिटाई का वीडियो वायरल

पिटाई का वीडियो वायरल होने और मामले की गंभीरता को देखते हुए अब चार नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. अनुज ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की है.

एएसपी मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने बताया कि मामले में चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दो लोगों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाई की जा रही है.उन्होंने बताया कि सभी बिंदुओं के साथ वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है.