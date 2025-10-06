सोनभद्र के जंगल में मिली युवती की लाश का रहस्य उजागर, SOG की टीम ने सुलझाई गुत्थी

सोनभद्र से इस वक्त एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है. जहां 24 सितंबर को हाथीनाला थाना क्षेत्र के जंगल में मिली अज्ञात युवती की लाश ने जिस रहस्य को जन्म दिया था, अब उससे पर्दा उठ चुका है. एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है. इस मामले में जो कहानी सामने आई है, वो न सिर्फ हैरान करने वाली है बल्कि यह भी बताती है कि प्यार जब समाज की बंदिशों से टकराता है, तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है. इस मामले में पुलिस ने साक्ष्य जुटा कर हत्या के असली हत्यारे का पर्दाफाश किया है.

ग्रामीणों ने देखा युवती का शव

बता दें हाथीनाला थाना क्षेत्र का यह वही जंगल था, जहां 24 सितंबर की सुबह ग्रामीणों ने एक युवती का शव देखा था. युवती के चेहरे पर खून, बदन पर गोली के निशान और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था. तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि प्यार, धोखे और साजिश की है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक़, मृत युवती और युवक दोनों बिहार के पटना के रहने वाले थे. दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे और कुछ महीने पहले युवक लड़की को लेकर गुजरात भाग गया था. दोनों वहीं रह रहे थे, लेकिन यह रिश्ता लड़की के परिवार को कभी मंजूर नहीं था.

लड़की के भाई ने रची थी योजना

इस प्रेम प्रसंग के बीच लड़की के भाई ने दोनों की हत्या की योजना रची. उसने फोन पर बहन को विश्वास में लेते हुए घर लौट आने को कहा और कोई दिक्कत नहीं होगी. युवती के भाई ने कहा था कि हम दोनों की शादी करा देंगे. लड़की को यकीन हुआ और वह अपने प्रेमी के साथ मिर्जापुर विंध्याचल पहुंच गई.

वहीं से दोनों को चारपहिया वाहन से सोनभद्र की ओर लाया गया. लेकिन, यह सफर किसी मिलन का नहीं, बल्कि मौत का सफर था. जैसे ही गाड़ी बरकछा मोड़ के पास पहुंची, पहले से तय प्लान के तहत एक और युवक को गाड़ी में बैठाया गया.

इस बीच थोड़ी दूरी तय करते ही, हाथीनाला के पास दोनों को गोली मार दी गई. इसके बाद मौके पर दोनों की मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपियों ने युवती के शव को हाथीनाला के जंगल में फेंक दिया, जबकि युवक की लाश को दुद्धी थाना क्षेत्र के जंगल में ले जाकर ठिकाने लगाया गया.

प्रेमी युवक के भांजे ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट

गुजरात में युवक के भांजे ने जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और सोनभद्र में अज्ञात शव मिलने की खबर जुड़ी तब जाकर इस रहस्यमयी प्रेमकहानी हत्याकांड की पूरी गुत्थी सुलझ गई. एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने सूक्ष्म जांच और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई.

पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब पूरे हत्याकांड की परत दर परत जांच में जुटी है. प्यार, परिवार और समाज के बीच झूलती यह कहानी इस बात का सबूत है कि जब रिश्तों में विश्वास की जगह जालसाजी ले लेती है, तो अंत सिर्फ मौत और मातम के सिवा कुछ नहीं बचता. सोनभद्र के जंगलों में मिली लाशों ने अब जो कहानी बयां की है जो समाज के लिए एक करारा सवाल छोड़ गई है.