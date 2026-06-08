हरदोई में बेटी हत्या को छिपाने के लिए सर्पदंश का रूप देने की कोशिश, पिता-पुत्र सहित 4 गिरफ्तार

हरदोई जिले के संडीला थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. बिना बताए घर से जाने से नाराज पिता और भाइयों ने मिलकर अपनी 19 वर्षीय बेटी की पीट-पीटकर हत्या कर दी. आरोपियों ने हत्या को छिपाने के लिए शव पर सांप के काटने और आत्महत्या के फर्जी निशान बनाए और पुलिस को सूचना दिए बगैर ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया. पुलिस ने मृतका के पिता और दो भाइयों सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक, संडीला थाना क्षेत्र के ग्राम समदखेड़ा के रहने वाले रामदयाल की 19 वर्षीय पुत्री शुभी बीते 3-4 जून 2026 की रात करीब 12 बजे बिना बताए कहीं चली गई थी. सुबह करीब 4 बजे वह खुद वापस घर लौट आई. इस बात से नाराज होकर युवती के पिता रामदयाल जो कि शराब के नशे में थे, उसने अपने पुत्र मुनेश व सुरेश और माधुरी के साथ मिलकर शुभी के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को सीएम योगी का तोहफा, रोडवेज बसों के किराये में मिलेगी 50% छूट

हत्या को छिपाने के लिए सांप के काटने का रचा षड्यंत्र

इसके बाद सांप काटने का बहाना बनाने के लिए पहले सुई से निशान बनाये फिर आत्महत्या के लिए फांसी का प्रबंध कर उसके शव को जला दिया गया. इस मामले में मृतका की माँ मिथिलेशा पत्नी रामदयाल ने जब तहरीर दी तो हड़कम्प मच गया.पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जब आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस टीम ने अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ की, तो चौंकाने वाला सच सामने आया.

आरोपियों ने कबूल किया जुर्म

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने कुबूल किया कि हत्या के बाद वे कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने सांप के काटने का नाटक किया और घटना का स्वरूप बदलने के लिए आरोपियों ने कपड़े सिलने वाली सुई से मृतका के शरीर पर सांप के काटने सर्पदंश के फर्जी निशान बनाए. मामले को खुदकुशी दिखाने के उद्देश्य से मृतका के गले पर फंदे के निशान भी बनाए गए. इसके बाद आरोपियों ने चुपचाप शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया.

पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

इस मामले में मृतका की मां मिथलेशा पत्नी रामदयाल ने थाना संडीला पर तहरीर दी थी. पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया. फील्ड यूनिट ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की. संडीला पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए घटना में शामिल चारों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है जिनमे मुनेश और भाई सुरेश, रामदयाल पिता माधुरी पत्नी मुनेश भाभी शामिल है.

गोंडा में खून से बुझी खून के रिश्ते की प्यास, छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या; आरोपी गिरफ्तार