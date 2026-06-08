यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को CM योगी का तोहफा, बसों के किराये में मिलेगी 50% छूट

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को सीएम योगी का तोहफा, रोडवेज बसों के किराये में मिलेगी 50% छूट

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को सीएम योगी का तोहफा, रोडवेज बसों के किराये में मिलेगी 50% छूट

UP Police Recruitment: यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यार्थियों को रोडवेज बसों के किराये 50 फीसद की छूट देने का ऐलान किया गया है. परीक्षार्थी एडमिट कार्ड से फायदा ले सकेंगे.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 08 Jun 2026 10:14 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यार्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में यात्रा के दौरान किराये में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी. अभ्यार्थी एटमिट कार्ड दिखाकर इस छूट का फायदा उठा सकेंगे.

इस संबंध में राज्य परिवहन विभाग की ओर से रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान जारी कर दिया गया है. बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

अभ्यार्थियों को बस के किराये में मिलेगी छूट

मुख्यमंत्री के निर्देश पर परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) की बसों में यात्रा के दौरान 50 प्रतिशत रियायती किराये का लाभ दिया जाएगा. 

योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और सुविधाजनक भर्ती प्रक्रिया उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए यात्रा करनी होगी, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके और आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो.

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29 लाख अभ्यार्थी होंगे परीक्षा में शामिल

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा आठ, नौ और 10 जून को प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में लगभग 29 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है.

मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार, अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र दिखाकर रोडवेज बसों में 50 प्रतिशत रियायती किराये का लाभ प्राप्त कर सकेंगे. यह सुविधा परीक्षा अवधि के दौरान लागू रहेगी.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि अभ्यर्थियों को सुरक्षित, सुगम और अनुकूल वातावरण में परीक्षा देने का अवसर मिल सके.

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Published at : 08 Jun 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
UP Police Recruitment UP NEWS Yogi Adityanath UP Roadways Bus
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