गोंडा में खून से बुझी खून के रिश्ते की प्यास, छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या; आरोपी गिरफ्तार

गोंडा जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के सरायखत्री के जटमलपुर गांव में खून के रिश्ते ही खून के प्यासे हुए हैं, यहां एक युवक ने अपने सगे बड़े भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने घर में आग लगा दी, जिसमें जलकर एक भैंस भी गंभीर रूप से घायल हो गई. आरोपी ने भाई की हत्या के पूर्व अपने पिता से भी मारपीट की थी. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

बताया गया कि थानाक्षेत्र के जटमलपुर गांव निवासी भूल्लन के घर से शाम अचानक धुआं उठता दिखाई दिया. ग्रामीण जब मौके पर पहुंचे तो भूल्लन खेत में घायल अवस्था में पड़े कराह रहे थे, जबकि दरवाजे के पास उनकी घायल भैंस पड़ी थी. कुछ दूरी पर उनका 17 वर्षीय पुत्र अंकित बेसुध पड़ा मिला. ग्रामीणों ने उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

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आरोपी का मानसिक संतुलन नहीं है ठीक

मृतक के पिता भूल्लन ने आरोप लगाया कि उनके छोटे बेटे अक्कू उर्फ हुलसी ने पहले उनकी पिटाई की, फिर घर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी और छोटे बेटे अंकित पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी युवक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और वह अक्सर गांव में बदहवास घूमता रहता था. घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं लोग परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं.

एएसपी ने घटना स्थल का किया निरीक्षण

वहीं घटना की सूचना प्रशासन अमले में हड़कंम मच गया, अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. अपर पुलिस अधीक्षक ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और वजीरगंज पुलिस को जरूरी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शुरू की कार्रवाई

एएसपी राधेश्याम राय ने बताया कि, यह वजीरगंज थानाक्षेत्र अंतर्गत सरायखत्री जटमलपुर की घटना है, जिसमें दो भाई अंकित और हुलसी के बीच मारपीट की घटना हुई. इस मारपीट में गंभीर रूप से घायल अंकित को वजीरगंज सीएचसी लाया गया, जहाँ डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस संबंध में मृतक के पिता भूल्लन की तहरीर पर केस दर्ज कर अंकित के शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है. साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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