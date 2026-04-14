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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडHardoi News: हरदोई में एकतरफा प्यार में विवाहित महिला की हत्या, गर्दन के पीछे किया फावड़े से वार

Hardoi News: हरदोई में एकतरफा प्यार में विवाहित महिला की हत्या, गर्दन के पीछे किया फावड़े से वार

Hardoi Murder: उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक तरफा प्यार में युवक ने एक विवाहित महिला की फावड़े से हत्या कर दी. शादी के बाद महिला ने आरोपी से बात करना बंद कर दिया था.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 14 Apr 2026 10:36 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक महिला की फावड़ा मारकर हत्या कर दी गई. आरोपी ने महिला की गर्दन पर पीछे की ओर से वार किया दिया जिससे वो लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. अभी तक की जाँच में मामला एकतरफा प्रेम का बताया जा रहा है. 

ये घटना हरदोई के मल्लावां थाना क्षेत्र के गढ़ी रसूलपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां रहने वाले ऋषभ नाम के आरोपी ने गाँव की विवाहित महिला शिल्पा पर फावड़े से हमला कर दिया. आरोपी ने महिला की गर्दन पर ज़ोरदार वार किया, जिससे वो बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हमले के बाद आरोपी घटना स्थल से फ़रार हो गया. 

विवाहित महिला की फावड़े से हत्या

इस घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. शुरुआती जाँच में पुलिस इसके पीछे एकतरफा प्रेम प्रसंग की बात कह रही है. पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने मंगलवार को बताया कि मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के गढ़ी रसूलपुर गांव में सोमवार शाम को ऋषभ नामक युवक ने शिल्पा (28) की गर्दन और सिर पर फावड़े से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी.

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि घटना को अंजाम देने के बाद युवक मौके से भाग गया और उसे गिरफ्तार करने के लिए तीन टीम गठित की गईं. महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि हत्या का कारण एकतरफा प्रेम प्रसंग है.

इस बीच, स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व में दोनों का मेल-जोल था लेकिन दूसरी जगह शादी हो जाने की वजह से शिल्पा ने ऋषभ से बातचीत बंद कर दी थी, जिससे वह नाराज था और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया.  

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Published at : 14 Apr 2026 10:36 AM (IST)
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