हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में एक लाल सूटकेस में मिले महिला के शव की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस हत्याकांड में पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी दंपत्ति के पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया है.

दरअसर, आरोप है कि पति ने मृतक महिला के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसकी अश्लील वीडियो को भी बना लिया. जब पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी, तो पति-पत्नी ने मिलकर महिला की हत्या कर दी और उसके शव को सूटकेस में बंद कर पिलखुवा क्षेत्र में फेंक दिया.

लाल सूटकेस में मिली थी महिला की लाश

हापुड़ एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि एक दिसंबर को हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र में एक लाल सूटकेस में महिला की डैडबॉडी मिली थी. महिला की शिनाख्त कराने की कोशिश जब पुलिस ने की, तो महिला की शिनाख्त भी नहीं हो पाई थी. लेकिन हापुड़ पुलिस की कई टीमें इस ब्लाइंड मर्डर केस की जांच-पड़ताल और खुलासे के लिए जुटी हुई थी.

एएसपी ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र गांव नवादा कलां में रहने वाला अंकित अपनी पत्नी कलिस्ता उर्फ काली निवासी कैरया कुडपानी, थाना ठेठाइंगर, सिमडेगा झारखंड के साथ मिलकर सृष्टि इंटरप्राईजेज के नाम से फर्म चलाता था. इस फर्म के तहत अंकित अपनी पत्नी के गांव के आसपास से उन महिलाओं और लड़कियों को लेकर आता था, जो जरूरतमंद होती थी. ऐसी लड़कियों और महिलाओं को अंकित और उसकी पत्नी कलिस्ता दिल्ली-एनसीआर के क्षेत्रों में मेड व अन्य के रूप में रखवाकर कमाई करता था, और उसी में से कुछ महिलाओं व लड़कियों तनख्वाह भी देता था.

आरोपी ने जबरदस्ती किया महिला का रेप, बनाई वीडियो

एएसपी ने बताया कि ऐसे ही अंकित कलिस्ता की ससुराल के पास से सोनिया पुत्री स्व. सुखरा कछुवा निवासी ग्राम केरिया उराव टोली, थाना ठेठाइंगर, सिमडेगा झारखंड से लाया था. अंकित ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह सोनिया को पसंद करता था और उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहता था लेकिन सोनिया इन सबके लिए तैयार नहीं थी. बावजूद, इसके अंकित ने एक दिन मौका पाकर सोनिया के साथ न सिर्फ रेप की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि उसकी अश्लील वीडियो भी बना लिया.

इस घटना के बाद सोनिया अंकित को पुलिस में शिकायत करने की धमकी देती थी. जिसकी जानकारी जब अंकित की पत्नी को हुई, तो दोनों ने मिलकर सोनिया को 28 नवंबर 2025 की रात्रि में डंडे से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद एक सूटकेस में उसके शव को रखकर गाजियाबाद से मुरादाबाद जाने वाले हाईवे पर एक गन्ने के खेत में चलते ऑटो से फेंक दिया.

पुलिस ने हथियार सहित दंपति को किया गिरफ्तार

इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने अंकित और उसकी पत्नी कलिस्ता उर्फ काली को अपनी हिरासत में ले लिया है और उनके पास से घटना में प्रयुक्त डंडा, मृतका का मोबाइल सहित 3 फोन, दो कैश मीमो बुक बरामद की है. पुलिस ने दोनों पति-पत्नी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है.