AMU कर्मचारी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में गंवाए 80 लाख, कर्ज चुकाने बना लॉरेंस बिश्नोई, मांगी फिरौती

अलीगढ़ पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) प्रोफेसरों, चिकित्सकों, ज्वेलर्स और अन्य प्रतिष्ठित लोगों से लाखों रुपये की फिरौती मांगने वाले अपराधी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया है कि आरोपी कोई पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कार्यरत एक कर्मचारी है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान इशरत हुसैन के रूप में हुई है, जो एएमयू में लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर कार्यरत है. आरोपी ने अपनी आर्थिक तंगी और भारी कर्ज से उबरने के लिए अपराध का रास्ता चुना. जांच में सामने आया कि इशरत हुसैन ऑनलाइन ट्रेडिंग में लगभग 80 लाख रुपये गंवा चुका था. इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए उसने देशभर में चर्चित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस्तेमाल कर लोगों को धमकाना शुरू कर दिया.

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लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर मांगता था फिरौती

एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि आरोपी ने एएमयू के प्रोफेसरों, चिकित्सकों, ज्वेलर्स सहित कुल आठ लोगों को निशाना बनाया. वह स्पीड पोस्ट के माध्यम से धमकी भरे पत्र भेजता था, जिनमें खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए लाखों रुपये की रंगदारी मांगी जाती थी. साथ ही रकम न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी, जिससे पीड़ितों में भय का माहौल पैदा हो गया था.

फिरौती मांगने के बाद आरोपी बदलता रहा स्थान

पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए दिल्ली के विभिन्न होटलों में ठहरता था. होटल में रुकने के लिए वह फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करता था, ताकि उसकी वास्तविक पहचान सामने न आ सके. वहीं फिरौती मांगने संबंधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भी वह लगातार स्थान बदलता रहता था.

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस और सर्विलांस टीम को जांच में लगाया गया. तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और डाक विभाग से प्राप्त जानकारियों के आधार पर पुलिस ने आरोपी तक पहुंच बनाई. लगातार 48 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक फर्जी आधार कार्ड और बैंक से संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं.

कर्ज से उबरने के लिए चुना अपराध का रास्ता

पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि ट्रेडिंग में हुए भारी नुकसान के कारण वह मानसिक और आर्थिक दबाव में था, जिसके चलते उसने फिरौती मांगने की साजिश रची.एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसके आपराधिक नेटवर्क तथा अन्य संभावित संलिप्त लोगों की भी जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि कहीं आरोपी ने अन्य लोगों को भी इसी तरह धमकी भरे पत्र तो नहीं भेजे थे.

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