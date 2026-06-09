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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटखिलाड़ियों के बीच जमकर हुई घूंसेबाजी, इस क्रिकेट टीम का कप्तान भी लड़ाई शामिल; मचा बवाल

खिलाड़ियों के बीच जमकर हुई घूंसेबाजी, इस क्रिकेट टीम का कप्तान भी लड़ाई शामिल; मचा बवाल

England Captain Ben Stokes Fight News: इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स एक बड़ी मुश्किल में पड़ते दिख रहे हैं. इस बार मामला फाइट का है, जिसमें घूंसेबाजी भी हुई.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Jun 2026 10:02 AM (IST)
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इंग्लैंड क्रिकेट एक बार फिर विवादों में घिर गया है. अंग्रेजों की टीम ने हाल ही में लॉर्ड्स मैदान पर न्यूजीलैंड को 115 रन से हराया था, लेकिन अब बेन स्टोक्स की कप्तानी पर खतरा मंडराने लगा है. दरअसल यह घटना चेल्सी शहर की है, जहां बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को एक फाइट में सम्मिलित पाए जाने की खबर है.

इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों को मिडनाइट कर्फ्यू नियमों का पालन करना होता है, जिसके तहत उन्हें रात 12 बजे से पहले टीम होटल में वापस लौटना होता है. मगर रिपोर्ट्स अनुसार बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन ने इस नियम का उल्लंघन किया और सोमवार सुबह तक नाइटक्लब में मौजूद रहे. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन की एक रग्बी खिलाड़ी से लड़ाई हो गई थी. बताया जा रहा है कि वह रग्बी खिलाड़ी साराकेन्स अकादमी से जुड़ा हुआ था. इस तथाकथित रग्बी प्लेयर ने एटकिंसन की तरफ जोरदार घूंसा चलाया, लेकिन वह सिक्योरिटी गार्ड को जा लगा, जिसे बाद में टांके भी आए.

ECB ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. अगर स्टोक्स और एटकिंसन को प्रोटोकॉल तोड़ने का दोषी पाया जाता है तो उन्हें सजा मिल सकती है या फिर स्टोक्स से कप्तानी भी छीनी जा सकती है.. बता दें कि अभी तक ईसीबी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड घोषित नहीं किया है और इस घटना ने स्क्वाड को लेकर बोर्ड की चिंता बढ़ा दी है.

बेन स्टोक्स का विवादों से पुराना नाता रहा है. 2017 में ब्रिस्टल में हुई घटना के बाद उन्हें उपकप्तानी से हाथ धोना पड़ा था. हाल ही में इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैककुलम ने खिलाड़ियों को आगाह किया था कि ऐसा कुछ ना करें जिससे उनका नाम अखबार के फ्रंट पेज पर छप जाए. इसके बावजूद बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन का नाम इस नाइटक्लब घटना में सबसे आगे आया है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 09 Jun 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
Ben Stokes England Cricket Team Gus Atkinson
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