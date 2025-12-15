मेरठ: टेलीग्राम पर शेयर किए जा रहे थे बच्चियों के अश्लील वीडियो, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के दुरुपयोग का सनसनीखेज मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद से सामने आया है. मेरठ जिले की ब्रह्मपुरी पुलिस ने ऑनलाइन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म 'टेलीग्राम' पर बच्चियों की अश्लील और रेप से जुड़े वीडियो शेयर करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.

जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड की देहरादून पुलिस को साइबर पोर्टल के माध्यम से बच्चियों के आपत्तिजनक वीडियो से जुड़े एक लिंक की सूचना मिली थी. जब पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया तो इसके तार यूपी के मेरठ से जुड़े मिले. उत्तराखंड पुलिस की सूचना पर मेरठ पुलिस ने मामले में आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज की.

टेलीग्राम चैनल से शेयर की जाती थी वीडियो

पुलिस के अनुसार टेलीग्राम पर “लूसिफर” नाम से एक खाता संचालित किया जा रहा था, जिस पर बच्चियों से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो साझा किए जा रहे थे. जांच में पता चला कि यह खाता ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के बागपत गेट निवासी अमित जैन चला रहा था.

मेरठ में नहीं है आरोपी, मोबाइल भी कर रखा है बंद

पुलिस अधीक्षक (नगर) आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि इस संबंध में सात सितंबर 2025 को देहरादून में शिकायत दर्ज कराई गई थी और देहरादून पुलिस की जांच के बाद मामले की सूचना ब्रह्मपुरी पुलिस को दी गई. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी फिलहाल मेरठ में नहीं रह रहा है और उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर रखा है.

पुलिस व साइबर थाने की टीमें आरोपी की तलाश में जुटी

अधिकारी के मुताबिक, ब्रह्मपुरी थाना पुलिस और मेरठ साइबर अपराध थाने की टीमें आरोपी की तलाश कर रही हैं. पुलिस अधीक्षक नगर आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि यदि जांच में घटनाक्रम मेरठ से जुड़ा पाया जाता है तो आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

