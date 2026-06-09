US ने जब्त किए 1 अरब डॉलर के फंड तो गुस्से से तमतमाया ईरान, कहा - 'बौने चोर के जिस्म पर...'

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका ने जब्त किए 1 अरब डॉलर के क्रिप्टो फंड तो गुस्से से तमतमाया ईरान, कहा - 'बौने चोर के जिस्म पर...'

अमेरिका ने जब्त किए 1 अरब डॉलर के क्रिप्टो फंड तो गुस्से से तमतमाया ईरान, कहा - 'बौने चोर के जिस्म पर...'

US-Iran War: ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने ईरानी फंड जब्त करने को लेकर दिए गए अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के बयान पर निशाना साधा है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 09 Jun 2026 08:58 AM (IST)
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ईरान का लगभग 1 अरब डॉलर के क्रिप्टोकरेंसी फंड जब्त करने को लेकर दिए गए अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के बयान पर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने करारा पलटवार किया. बघाई ने बेसेंट का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हंसते हुए ईरानी संपत्ति जब्त किए जाने की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं.

बघाई ने बेसेंट पर साधा निशाना

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने  सोमवार (8 जून) एक्स पर किए गए शेक्सपियर के नाटक 'मैकबेथ' की पांक्तियों से बेसेंट के दावे पर निशाना साधा. उन्होंने पोस्ट कर लिखा, 'अब उसे अपना ओहदा, अपने ऊपर ढीला-ढाला लग रहा है, जैसे किसी बौने चोर के जिस्म पर किसी विशालकाय व्यक्ति का लबादा हो.'

बघाई का यह बयान अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के उस बयान के जवाब में आया है, जिसमें अमेरिकी ट्रेजरी सचिव ने कहा था कि अमेरिका ने ईरान से जुड़े करीब 1 अरब डॉलर के क्रिप्टोकरेंसी फंड जब्त कर लिए हैं. उन्होंने इस कार्रवाई को अमेरिका के 'ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी' का हिस्ता बताया था, जिसका मकसद ईरान की वित्तीय ताकत को कमजोर करना है.

फॉक्स बिजनेस के प्रोग्राम में बातचीत के दौरान बेसेंट ने कहा, 'हमने ईरान के करीब एक अरब डॉलर के क्रिप्टो फंड को जब्त कर लिया है. हमने सीधे उनके डिजिटल वॉलेट्स पर कब्जा कर लिया.' उन्होंने दावा किया कि ईरान के खिलाफ चलाए गए अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन और आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरान को वित्तीय संकट की ओर धकेल दिया है. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव ने दावा किया ईरानी जनता का पैसा सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे.

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बेसेंट के मुताबिक, ऑपरेशन 'इकोनॉमिक फ्यूरी' के जरिए ईरान के बैंक अकाउंट, विदेशी संपत्तियों और इकोनॉमिकल नेटवर्क को निशाना बनाया गया. उन्होंने कहा कि यूएस अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान से जुड़ी अन्य संपत्तियों को भी जब्त करने की कार्रवाई कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि ईरानी नेतृत्व हर महीने 40 से 50 करोड़ डॉलर तक की रकम विभिन्न माध्यमों से हासिल कर रहा था, लेकिन अमेरिकी कार्रवाई के बाद इन इनकम सोर्स पर बड़ा असर पड़ा है.

ईरान ने की फ्रीज संपत्ति को वापस करने की मांग

अमेरिका के साथ शांति समझौते की शर्तों के तहत ईरान ने मांग की है कि उसकी फ्रीज की गई संपत्तियों को बिना किसी शर्त के वापस किया जाएगा. तेहरान का कहना है कि यह पैसा ईरानी राष्ट्र की वैध संपत्ति है. ईरानी अधिकारियों ने फ्रीज किए गए पैसे को 'रियायत' के तौर पर पेश करने से भी इनकार किया है और साफ कहा कि किसी भी डील पर हस्ताक्षर होते ही फ्रीज की गई संपत्तियों का कम से कम आधा हिस्सा ईरान को बिना किसी देरी के जारी किया जाना चाहिए.

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Published at : 09 Jun 2026 08:58 AM (IST)
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US Iran War Scott Bessent Esmaeil Baqaei
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