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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या Airplane Mode सच में रोक देता है Smartphone Radiation? सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे

क्या Airplane Mode सच में रोक देता है Smartphone Radiation? सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे

Smartphone Airplane Mode: स्मार्टफोन कॉल करने, मैसेज भेजने और इंटरनेट चलाने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) सिग्नल का इस्तेमाल करता है.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 09 Jun 2026 10:21 AM (IST)
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  • स्मार्टफोन रेडिएशन नॉन-आयोनाइजिंग होता है, लेकिन चिंता का विषय है।
  • एयरप्लेन मोड सभी वायरलेस संचार, जैसे नेटवर्क, पूरी तरह बंद कर देता है।
  • यह मोबाइल रेडिएशन को काफी कम करता है और बैटरी बचाता है।
  • हालांकि, वाई-फाई/ब्लूटूथ ऑन होने पर कुछ रेडिएशन निकलता रहता है।

Smartphone Airplane Mode: स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन इसके साथ एक सवाल भी अक्सर उठता है क्या फोन से निकलने वाला रेडिएशन हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है? और अगर हम Airplane Mode ऑन कर दें तो क्या यह रेडिएशन पूरी तरह बंद हो जाता है? इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है क्योंकि इससे जुड़ी कई गलतफहमियां लोगों के बीच फैली हुई हैं.

आखिर Smartphone Radiation क्या होता है?

स्मार्टफोन कॉल करने, मैसेज भेजने और इंटरनेट चलाने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) सिग्नल का इस्तेमाल करता है. जब फोन मोबाइल टावर, Wi-Fi राउटर या ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट होता है तब वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्सर्जित करता है. यही रेडिएशन अक्सर चर्चा का विषय बनता है.

हालांकि, वैज्ञानिक संस्थाओं का कहना है कि स्मार्टफोन से निकलने वाला रेडिएशन नॉन-आयोनाइजिंग श्रेणी में आता है जो एक्स-रे या गामा किरणों जितना शक्तिशाली नहीं होता.

Airplane Mode ऑन करने पर क्या होता है?

जब आप फोन में Airplane Mode सक्रिय करते हैं तो डिवाइस के लगभग सभी वायरलेस कम्युनिकेशन फीचर बंद हो जाते हैं. इसमें मोबाइल नेटवर्क, कॉलिंग, SMS, मोबाइल डेटा, Wi-Fi और ब्लूटूथ शामिल होते हैं.

चूंकि फोन अब किसी मोबाइल टावर या नेटवर्क से संपर्क करने की कोशिश नहीं करता, इसलिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का उत्सर्जन काफी हद तक रुक जाता है. यही कारण है कि Airplane Mode को रेडिएशन कम करने का सबसे आसान तरीका माना जाता है.

क्या रेडिएशन पूरी तरह खत्म हो जाता है?

इसका जवाब है नहीं, हमेशा नहीं. अगर Airplane Mode ऑन करने के बाद आप Wi-Fi या Bluetooth को दोबारा चालू कर देते हैं तो फोन फिर से वायरलेस सिग्नल भेजना शुरू कर देगा. ऐसे में कुछ मात्रा में रेडिएशन निकलता रहेगा.

हालांकि, यदि Airplane Mode के साथ सभी वायरलेस कनेक्शन बंद रखे जाएं तो RF रेडिएशन लगभग शून्य के करीब पहुंच जाता है.

लोग रात में Airplane Mode क्यों इस्तेमाल करते हैं?

कई लोग सोते समय फोन को Airplane Mode पर रख देते हैं. इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं. पहला, इससे अनावश्यक नोटिफिकेशन और कॉल नहीं आते. दूसरा, फोन लगातार नेटवर्क से कनेक्ट रहने की कोशिश नहीं करता जिससे रेडिएशन का स्तर कम हो जाता है और बैटरी की खपत भी घटती है.

क्या इससे बैटरी की भी बचत होती है?

जी हां. Airplane Mode ऑन होने पर फोन मोबाइल नेटवर्क खोजने और डेटा ट्रांसमिट करने में ऊर्जा खर्च नहीं करता. इसलिए बैटरी नॉर्मल इस्तेमाल की तुलना में धीरे-धीरे खर्च होती है. यही वजह है कि यात्रा के दौरान या कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में लोग इस फीचर का इस्तेमाल करते हैं.

यह भी पढ़ें: iPhone में दिखने वाले Green और Orange Dot का असली मतलब क्या? एक गलती और हो सकती है आपकी जासूसी

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 09 Jun 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
Smartphone Airplane Mode TECH NEWS HINDI
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