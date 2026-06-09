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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहरिद्वार: पानी की टंकी में एक-दो नहीं, सांप के 27 बच्चे मिलने से हड़कंप, परिवार में दहशत

हरिद्वार: पानी की टंकी में एक-दो नहीं, सांप के 27 बच्चे मिलने से हड़कंप, परिवार में दहशत

Haridwar News: हरिद्वार में एक घर की पानी की टंकी से 27 सांप के बच्चे मिलने से हड़कंप मच गया है. जिसके बाद आसपास के इलाके में दहशत हो गई. वन विभाग की टीम ने सभी सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू किया.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Updated at : 09 Jun 2026 09:24 AM (IST)
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हरिद्वार के सराय ग्राम स्थित एक घर में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब पानी की टंकी में एक-दो नहीं बल्कि 27 सांप के बच्चे घूमते हुए दिखाई दिए. जिसके बाद पूरे परिवार में हड़कंप मच गया. एक साथ इतने सारे सांप देखकर आसपास के लोगों में दहशत फेल गई. परिवार ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी गई, जिसके बाद टीम ने उन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला. 

खबर के मुताबिक सराय गाव स्थित एक घर में पानी की टंकी में परिवार के लोगों को अचानक कई सांप रेंगते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद परिवार बुरी तरह डर गया. ये ख़बर जैसे ही आसपास के इलाकों में फैली बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचने लगे. हर कोई इतने सारे सांप देखकर हैरान था और मन में डर भी था. 

पानी की टंकी में मिले 27 सांप के बच्चे

परिवार ने पानी की टंकी में फनफनाते सांप के बच्चों की जानकारी तत्काल वन विभाग को दी. थोड़ी ही देर बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और पूरी स्थिति को संभाला. सूचना पर पहुंचे स्नेकमैन तालिब और भोला ने इन सभी सांप के बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सभी बच्चों का सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें उचित जगह पर छोड़ दिया. 

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स्नेकमैन तालिब ने बताया कि ये ‘चेकर्ड कीलबैक’ प्रजाति के सांप हैं, जिन्हें आमतौर पर पानी का सांप भी कहा जाता है. यह एक अर्ध-जलीय प्रजाति है जो मुख्य रूप से जल स्रोतों के आसपास पाई जाती है. रेस्क्यू के बाद सभी सांपों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए टीम अपने साथ ले गई, जिससे घर के लोगों ने राहत की सांस ली.

इस घटना को लेकर आसपास के इलाकों में चर्चा बनी हुई हैं. लोग बेहद हैरान हैं कि इतने सारे सांप एक पानी की टंकी में कैसे पहुंच गए? अगर समय रहते इसकी जानकारी नहीं मिलती को हादसा भी हो सकता था. 

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About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
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Published at : 09 Jun 2026 09:24 AM (IST)
Tags :
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