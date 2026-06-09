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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAligarh News: अलीगढ़ में बेटी के सामने नकाबपोश बदमाशों ने मां को मारी गोली, आरोपियों की तलाश शुरू

Aligarh News: अलीगढ़ में बेटी के सामने नकाबपोश बदमाशों ने मां को मारी गोली, आरोपियों की तलाश शुरू

Aligarh News In Hindi: थाना रोरावर क्षेत्र के निवरी मोड स्थित सद्दाम स्कूल के पास बुलेट बाइक पर सवार होकर आए नकाबपोश बदमाशों ने महिला को गोली मार दी, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 09 Jun 2026 09:17 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, ताजा मामला जिले के थाना रोरावर इलाके से सामने आया है. बताया गया कि एक महिला अपने घर से खाना खाने के बाद अपनी बेटी के साथ कारखाने में काम करने के लिए जा रही थी. तभी बुलेट बाइक पर सवार होकर आए दो नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने महिला को उसकी बेटी के सामने गोली मारकर फरार हो गए. वहीं, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिये अपराधियों की तलाश में जुट गई है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना थाना रोरावर क्षेत्र के निवरी मोड स्थित सद्दाम स्कूल के पास की है, यहां रानी (45) को बुलेट बाइक पर सवार होकर आए दो नकाबपोश बदमाशों ने मार दी. महिला की बेटी रिहाना की माने तो उनके ही मोहल्ले में रहने वाले लोगों से पुरानी रंजिश थी, जिस कारण उसकी मां को गोली मारी गई है.

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नकाबपोश बदमाशों ने महिला को मारी गोली

बेटी रिहाना के अनुसार, यह घटना शनिवार की है, जब उसकी मां उसके साथ घर से खाना खाकर कारखाने की तरफ की जा रही थी. इस दौरान उसकी मां रानी सड़क किनारे आगे चल रही थी, जबकि वह अपनी मां से कुछ दूरी पर पीछे चल रही थी. तभी बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए दो नकाबपोश बदमाशों ने सड़क किनारे चल रही उसकी मां को उसकी आंखों के सामने गोली मार दी.

घटना का सीसीटीवी आया सामने

वहीं, इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल फैल गया, साथ ही घटना की सूचना पर पुलिस को दी गई. परिजन घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. वहीं, इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है.

मोहल्ले के एक व्यक्ति से विवाद की सामने आई बात

सीओ सर्वम सिंह ने बताया कि महिला के पति ने पुलिस को बताया है कि मोहल्ले के ही रहने वाले एक व्यक्ति से पूर्व में हुई चोरी को लेकर विवाद चल रहा है, यही वजह है कि उस व्यक्ति ने ही यह घटना करवाई है. पीड़ित परिजनों से तहरीर प्राप्त कर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 09 Jun 2026 09:17 AM (IST)
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