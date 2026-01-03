हापुड़ में बदमाशों का आतंक, फिल्मी स्टाइल में घर के बाहर की ताबड़तोड़ फायरिंग, CCTV में कैद

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कार सवार दबंग युवकों की बदमाशी की घटना सामने आई है. जहां कार में सवार युवकों ने फिल्मी स्टाइल में बदमाशी दिखाते हुए हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मुबारकपुर में पहुंचकर एक घर के बाहर जमकर हवाई फायरिंग की और उसके बाद तेज रफ्तार में कार को दौड़ाते हुए फरार हो गए.

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए दबंग युवक

दबंग युवकों के बदमाशी का वीडियो घर के बाहर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है. जिसके आधार पर पुलिस अब इन युवकों की तलाश में जुट गई है. पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मुबारकपुर गांव में देर शाम को ग्रामीण जब अपने घरों में सो रहे थे, तभी गांव में एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की आवाज सुनाई दी.

स्विफ्ट कार में दिखे दबंग युवक

ग्रामीणों ने जब तक घर के बाहर निकलकर देखा , तो उन्हें एक स्विफ्ट कार गांव से बाहर तेज रफ्तार में भागती हुई नजर आई, जिसके बाद वहां के लोगों ने गांव में फायरिंग होने की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही बाबूगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर जांच-पड़ताल करना शुरू कर दिया गया. जांच-पड़ताल में सामने आए एक सीसीटीवी में दबंग कार सवार युवकों की फिल्मी स्टाइल में बदमाशी का वीडियो रिकॉर्ड हुआ मिला. जिसके बाद से पुलिस अब इन बदमाश बने युवकों की तलाश में जुट हुई है.

जमीनी विवाद को लेकर हुई फायरिंग

सीओ सिटी वरूण मिश्रा ने बताया कि बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव मुबारकपुर में दबंग युवकों द्वारा फायरिंग किए जाने की घटना में पुलिस को पता चला है की फायरिंग जमीनी विवाद को लेकर की गई थी. जिसके बाद से पुलिस स्विफ्ट कार में स्वार इन दबंग बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस में गांव वोलों को आश्वासन दिया कि बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.