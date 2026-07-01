'धरती पुत्र के लाल अखिलेश, जियो हजारों साल अखिलेश', सपा चीफ ने तलवार से काटा 53 किलो का केक

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का 53वां जन्मदिन धूम-धाम से मनाया गया, लेकिन सबसे खास आकर्षण रहा खुद अखिलेश यादव द्वारा 53 किलो का केक तलवार से काटने का. इस केक को काटने के लिए खास इंतजाम पार्टी नेताओं ने किए थे, जिस पर अखिलेश यादव ने भी कार्यकर्ताओं को निराश नहीं किया और सबके साथ केक काटा. जब सपा चीफ केट काट रहे थे तो 'धरती पुत्र के लाल अखिलेश, जियो हजारों साल अखिलेश' गाना बज रहा था.

अखिलेश यादव द्वारा 53 किलो का केक तलवार से काटने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. उनके समर्थक और सपा के कई नेता ये वीडियो अपने-अपने हैंडल पर शेयर कर अपने नेता को बधाई दे रहे हैं

.

सीएम योगी-मायावती ने दी बधाई

सपा प्रमुख के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें बधाई दी और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना की. सीएम योगी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई. प्रभु श्री राम से आपके लिए आरोग्यता और दीर्घायु की प्रार्थना है."

यह भी पढ़ें: Exclusive: चढ़ावा चोरी पर बड़ा खुलासा, भगवान राम के भक्तों के 18 लाख 7 हजार 63 रुपये करुणेश पांडेय ने लूटे!

इसके साथ ही बसपा प्रमुख मायावती ने भी अखिलेश यादव को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है. उन्होंने भी अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया. लिखा, "समाजवादी पार्टी के प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान में सपा सांसद अखिलेश यादव जी को आज उनके जन्मदिन पर उन्हें व उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई एवं उनके अच्छे जीवन व लम्बी उम्र की शुभकामनायें."

नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दी बधाई

संसद में नेता विपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को जन्मदिन के मौके पर बधाई देते हुए एक्स हैंडल पर लिखा, " जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई अखिलेश यादव जी. PDA की हिस्सेदारी से सामाजिक न्याय का संकल्प हम मिल कर पूरा करेंगे. अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं."

इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जन्मदिन पर शुभकामना संदेश भेजा है. जबकि सभी पार्टियों के छोटे-बड़े सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को अपने-अपने तरीके से जन्मदिन की बधाई दी है. सपा के जिला कार्यालयों पर केक काटने के साथ ही कई कार्य्रकम आयोजित किये गए.

यह भी पढ़ें: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सीएम योगी का बयान दोहरा कर अखिलेश यादव ने कर दी बड़ी मांग, कहा- श्री राम ने मुझे...