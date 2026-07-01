हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'धरती पुत्र के लाल अखिलेश, जियो हजारों साल अखिलेश', सपा चीफ ने तलवार से काटा 53 किलो का केक

'धरती पुत्र के लाल अखिलेश, जियो हजारों साल अखिलेश', सपा चीफ ने तलवार से काटा 53 किलो का केक

Akhilesh Yadav Birthday: अखिलेश यादव द्वारा 53 किलो का केक तलवार से काटने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. उनके समर्थक और सपा के कई नेता ये वीडियो अपने-अपने हैंडल पर शेयर कर रहे हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 01 Jul 2026 08:45 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का 53वां जन्मदिन धूम-धाम से मनाया गया, लेकिन सबसे खास आकर्षण रहा खुद अखिलेश यादव द्वारा 53 किलो का केक तलवार से काटने का. इस केक को काटने के लिए खास इंतजाम पार्टी नेताओं ने किए थे, जिस पर अखिलेश यादव ने भी कार्यकर्ताओं को निराश नहीं किया और सबके साथ केक काटा. जब सपा चीफ केट काट रहे थे तो 'धरती पुत्र के लाल अखिलेश, जियो हजारों साल अखिलेश' गाना बज रहा था.

अखिलेश यादव द्वारा 53 किलो का केक तलवार से काटने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. उनके समर्थक और सपा के कई नेता ये वीडियो अपने-अपने हैंडल पर शेयर कर अपने नेता को बधाई दे रहे हैं

.

सीएम योगी-मायावती ने दी बधाई 

सपा प्रमुख के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें बधाई दी और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना की. सीएम योगी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई. प्रभु श्री राम से आपके लिए आरोग्यता और दीर्घायु की प्रार्थना है."

यह भी पढ़ें: Exclusive: चढ़ावा चोरी पर बड़ा खुलासा, भगवान राम के भक्तों के 18 लाख 7 हजार 63 रुपये करुणेश पांडेय ने लूटे!

इसके साथ ही बसपा प्रमुख मायावती ने भी अखिलेश यादव को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है. उन्होंने भी अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया. लिखा, "समाजवादी पार्टी के प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान में सपा सांसद अखिलेश यादव जी को आज उनके जन्मदिन पर उन्हें व उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई एवं उनके अच्छे जीवन व लम्बी उम्र की शुभकामनायें."

नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दी बधाई 

संसद में नेता विपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को जन्मदिन के मौके पर बधाई देते हुए एक्स हैंडल पर लिखा, " जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई अखिलेश यादव जी. PDA की हिस्सेदारी से सामाजिक न्याय का संकल्प हम मिल कर पूरा करेंगे. अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं."

इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जन्मदिन पर शुभकामना संदेश भेजा है. जबकि सभी पार्टियों के छोटे-बड़े सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को अपने-अपने तरीके से जन्मदिन की बधाई दी है. सपा के जिला कार्यालयों पर केक काटने के साथ ही कई कार्य्रकम आयोजित किये गए.

यह भी पढ़ें: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सीएम योगी का बयान दोहरा कर अखिलेश यादव ने कर दी बड़ी मांग, कहा- श्री राम ने मुझे...

Published at : 01 Jul 2026 08:44 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Birthday UP NEWS LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'धरती पुत्र के लाल अखिलेश, जियो हजारों साल अखिलेश', सपा चीफ ने तलवार से काटा 53 किलो का केक
'धरती पुत्र के लाल अखिलेश, जियो हजारों साल अखिलेश', सपा चीफ ने तलवार से काटा 53 किलो का केक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: लवकुश मिश्रा ने चढ़ावा चोरी के मामले में कबूली ये बातें, 500 रुपये के 2850 नोट बरामद
Exclusive: लवकुश मिश्रा ने चढ़ावा चोरी के मामले में कबूली ये बातें, 500 रुपये के 2850 नोट बरामद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: अनुकल्प मिश्रा ने पुलिस के सामने कबूली राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी, 16 लाख 82 हजार 40 रुपये बरामद
Exclusive: अनुकल्प मिश्रा ने पुलिस के सामने कबूली राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी, 16 लाख 82 हजार 40 रुपये बरामद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Sant Kabir Nagar News: दलित किशोरी से गैंगरेप-मर्डर केस का खुलासा, एनकाउंटर में गिरफ्तार हुए दोनों आरोपी
Sant Kabir Nagar News: दलित किशोरी से गैंगरेप-मर्डर केस का खुलासा, एनकाउंटर में गिरफ्तार हुए दोनों आरोपी
Advertisement

वीडियोज

Tata Sierra EV vs Curvv vs Harrier EV #sierraev #harrierev
New Hyundai Venue diesel automatic review and mileage #autolive
Toxic Review: 'Toxic' का सबसे बोल्ड अनाउंसमेंट! Yash ने 5 हीरोइनों को किया ग्रैंड लॉन्च
Gram Chikitsalay Season 2 जीतेगा दर्शकों का दिल, बोले कलाकार
Ram Mandir दान चोरी का 'वाराणसी कनेक्शन' सिक्योरिटी एजेंसी और 6 आरोपियों का काला चिट्ठा! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिषेक बनर्जी, कुणाल घोष के बाद महुआ मोइत्रा पर अंडों से हमला, वीडियो शेयर कर BJP समर्थकों पर लगाया आरोप
अभिषेक बनर्जी, कुणाल घोष के बाद महुआ पर अंडों से हमला, Video शेयर कर BJP समर्थकों पर लगाया आरोप
महाराष्ट्र
क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल को मिल जाएगी जमानत? सीनियर वकील ने बता दिया सबकुछ
क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल को मिल जाएगी जमानत? सीनियर वकील ने बता दिया सबकुछ
क्रिकेट
'वैभव सूर्यवंशी पानी पिलाएगा तो...', रविचंद्रन अश्विन का अपने ही बयान पर तीखा पलटवार; कह डाली बड़ी बात
'वैभव सूर्यवंशी पानी पिलाएगा तो...', रविचंद्रन अश्विन का अपने ही बयान पर तीखा पलटवार
बॉलीवुड
'हेरा फेरी 3' से एग्जिट के बाद प्रियदर्शन इस नई फिल्म अक्षय संग मचाएंगे धमाल, सारी डिटेल्स आईं सामने
'हेरा फेरी 3' से एग्जिट के बाद प्रियदर्शन इस नई फिल्म अक्षय संग मचाएंगे धमाल, सारी डिटेल्स आईं सामने
इंडिया
भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने फिर उगला जहर, सिंधु के पानी को लेकर दी परमाणु बम धमकी
भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने फिर उगला जहर, सिंधु के पानी को लेकर दी परमाणु बम धमकी
गुजरात
Explained: गुजरात हाईकोर्ट- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों, फैसले का असर क्या?
गुजरात HC- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों?
टेक्नोलॉजी
कैसा होगा iPhone 18 Pro का लाइनअप? सामने आ गई एक-एक डिटेल
कैसा होगा iPhone 18 Pro का लाइनअप? सामने आ गई एक-एक डिटेल
ऑटो
दिल्ली वालों को इस कागज के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल, गाड़ी निकालने से पहले जान लीजिए नया नियम
दिल्ली वालों को इस कागज के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल, गाड़ी निकालने से पहले जान लीजिए नया नियम
ENT LIVE
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
ENT LIVE
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
Embed widget