उत्तर प्रदेश में आपदा एवं प्रबंधन जांच समिति के चेयरमैन व सदस्य विधान परिषद डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि सपा कार्यकर्ताओं ने पवित्र धार्मिक स्थल नैमिष में मां ललिता देवी मंदिर में देवी मां के समकक्ष सपा प्रमुख अखिलेश यादव का फोटो रखकर उनकी पूजा अर्चना करना देवी मां का अपमान किया है.

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कभी संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर के चित्र को काटकर अपना फोटो लगाकर खुद को बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर खड़ाकरने की कोशिश करते हैं. वे इस तरह के कृत्य कार्यकर्ताओं के जरिये कराते रहते हैं. आज तो उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर पवित्र तीर्थस्थल नैमिष में देवी मां ललिता देवी के बराबर अपनी तस्वीर रखवाकर अपनी पूजा भी शुरू करा दी.

डॉ. निर्मल ने कहा कि अखिलेश यादव का जब महापुरुषों का अपमान करने से मन नहीं भरा तो उन्होंने देवी-देवताओं का अपमान करना शुरू कर दिया है. इस अपमान का बदला हिन्दू विधानसभा चुनाव में इन्हें शिकस्त देकर लेगा.

यह भी पढ़ें: धामी सरकार ने लॉन्च किया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, मदरसा बोर्ड की जगह लागू हुई नई व्यवस्था

अखिलेश यादव के जन्मदिन पर हुआ था कार्यक्रम

दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर सीतापुर स्थित नैमिषारण्य धाम में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के लिए विशेष पूजा-अर्चना कर उनका जन्मदिन मनाया. जिसके बाद सपा प्रमुख और कार्यकर्त्ता विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं. डॉ लालजी प्रसाद निर्मल ने इसकी तीखी आलोचना की है.

अखिलेश ने 53 किलों का केक तलवार से काटा

जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव ने 53 किलो का विशेष केक तलवार से काटा. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. सपा कार्यकर्ता और नेता उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं. इसके अलावा यूपी के अलग-अलग जिलों में भी पार्टी कार्यालयों और नेताओं ने अपने-अपने तरीके से अपने नेता का जन्मदिन मनाया. कहीं केक काटा गया तो कहीं समाज सेवा और गरीबों की मदद कर भी जन्मदिन मनाया गया.

यह भी पढ़ें: ' जन्मदिवस की बधाई भैया...' अपर्णा यादव ने यूं दी सपा चीफ अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई