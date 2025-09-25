हापुड़ की सड़कों पर बंदरों का आतंक, स्कूटी सवार शख्स पर किया हमला, युवक ने भागकर बचाई जान

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपके भी रौंगटे खड़े हो जाएंगे. जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के मौहल्ला कोठी गेट लक्ष्मण गली उक्त वीडियो सामने आया है जिसमें बंदरों का झुंड सड़क पर आतंक मचा रहा है. इसी दौरान स्कूटी में सवार होकर एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा होता है तभी बंदरों का झुंड उनके पीछे दौड़ पड़ा.

बंदरों के हमलों से खुद बचाने के लिए स्कूटी सवार शख्स स्कूटी छोड़कर इधर- भागने लगा, मगर बंदरों के झुंड ने उनका पीछा नहीं छोड़ा. बंदर काफी देर तक उस शख्स पर हमले की फिराक में रहे, हालांकि उस शख्स ने खुद को बंदरों के हमले से किसी तरह बचाया, तब जाकर राहत की सांस ली.

स्कूटी सवार के पीछे दौड़ा बंदरों का झुंड

इस संबंध हासिल जानकारी के मुताबिक, नगर कोतवाली क्षेत्र के मौहल्ला कोठी गेट लक्ष्मण गली धमाचौकड़ी मचा रहा था. तभी स्कूटी सवार प्रवीण सेठी वहां से गुजरे, तो बंदरों का झुंड उनकी स्कूटी के पीछे दौड़ पड़ा. इसके बात स्कूटी सवार अपनी स्कूटी छोड़कर जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी. बावजूद बंदर उनके पीछे-पीछे हमले के लिए भागते हुए नजर आए.

स्थानीय लोगों ने की बंदरों को नगर से भगाने की मांग

हालांकि, गनीमत रही कि किसी तरह स्कूटी सवार प्रवीण सेठी बंदरों के हमले से बच गया, उसे किसी तरह की कोई चोट नहीं पहंची. घटना से जुड़ा वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नगर पालिका परिषद द्वारा बंदरों को नगर से बाहर कराए जाएं. यहां आए दिन बंदर हमलावर हो रहे हैं और राह चलते लोगों पर टूट कर पड़ रहे हैं.

