'वो मेरी पत्नी है, मैं उसे लेने आया हूं...', हापुड़ में युवक चिल्लाता रहा और भीड़ ने की पिटाई
Hapur News In Hindi: युवक अपनी पत्नी को मायके से लेने गया था. लेकिन पत्नी जाने से इनकार कर रही थी और शोर मचा रही थी. इसी दौरान वहां मौजूद कुछ युवकों ने इसे छेड़छाड़ समझ लिया .
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के कोतवाली शहर क्षेत्र के सिकंदर गेट इलाके में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गयी, जब भीड़ ने महिला से छेड़छाड़ के शक में एक युवक को बुरी तरह मारना-पीटना शुरू कर दिया. जबकि युवक चिल्लाता रहा कि वो मेरी पत्नी है. लेकिन सड़क पर इन्साफ को उतारू भीड़ ने एक न सुनी और जमकर पीटा. इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.
वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी में अनबन इस कदर सड़क पर शुरू हो गयी कि कुछ लोगों को गलतफहमी हो गयी. फिलहाल मारपीट करने वाले फरार बताए जा रहे हैं.
क्या था पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक, युवक अपनी पत्नी को मायके से लेने गया था. लेकिन पत्नी जाने से इनकार कर रही थी और शोर मचा रही थी. इसी दौरान वहां मौजूद कुछ युवकों ने इसे छेड़छाड़ समझ लिया और बिना सच्चाई जानें युवक पर हमला बोल दिया. उन्होंने युवक को बाइक से गिराकर लातों-घूसों की बरसात कर दी. युवक बार-बार गुहार लगाता रहा- “वो मेरी पत्नी है, मैं उसे लेने आया हूं”, लेकिन ‘स्वयंभू रक्षकों’ को सच सुनने की फुरसत नहीं थी.
पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
स्थानीय पुलिस वीडियो वायरल होते ही एक्शन में आ गई है. अधिकारियों ने बताया कि आरोपी युवकों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस अब इन ‘शौकिया पहलवानों’ की तलाश में जुटी है, जो बिना वजह हाथ उठाकर अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे थे. बहरहाल इस तरह से भीड़ द्वारा सरेआम पीटना कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है. स्थानीय लोग इस मामले में अब सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
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Source: IOCL