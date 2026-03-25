हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'गैस की रोटी खाने से पुरुषों में दम नहीं रहा', LPG संकट के बीच देवकीनंदन ठाकुर ने क्या कह दिया?

'गैस की रोटी खाने से पुरुषों में दम नहीं रहा', LPG संकट के बीच देवकीनंदन ठाकुर ने क्या कह दिया?

Devkinandan Thakur: मथुरा के कथावाचक ने गैस की क़िल्लत के बीच चूल्हे की रोटी के फायदे गिनाएं हैं. उन्होंने कहा कि चूल्हे की रोटी में कोई दुर्गुण नहीं होता है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 25 Mar 2026 11:07 AM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच देश में कई जगहों पर गैस की कमी देखने को मिल रही है. जिसे लेकर मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बयान साने आए हैं. LPG को लेकर गहराते संकट पर उन्होंने अब मिट्टी के चूल्हे पर बने खाने के फायदे गिनाने शुरू कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि अगर ये युद्ध चलता रहा तो हम सतयुग में आ जाएंगे. 

देवकी नंदन ठाकुर ने गिनाए चूल्हे के फायदे

एलपीजी को लेकर देवकी नंदन ठाकुर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने भक्तों को चूल्हे की रोटी के फायदे गिनाते हुए दिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि "गैस सिलेंडर की मारामारी चल रही है. हमको तो ऐसा लग रहा है कि दो-तीन साल ये ऐसे ही चलता रहा तो लौटकर हम लोग वही सतयुग में आ जाएंगे कि चूल्हे पर ही रोटी बनेगी." 

उन्होंने कहा कि माताएं मान लो इस बात को कि चूल्हे की रोटी से जीवन ज्यादा अच्छा होता था, धुआं होता था बस एक ही समस्या थी. लेकिन, गैस की रोटी से कितनी बीमारियां होती हैं, डॉक्टरों के पास जाकर चैक करा लीजिए. आज आपके घर के पुरुषों में दम नहीं रहा है ना, जैसे गैस की रोटी फूल जाती है वैसे ही ये फूल जा रहा है. 

'गैस की रोटी में आते दुर्गुण'

देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि ये सच है, जो चूल्हे की रोटी होती है उसमें कोई दुर्गुण नहीं होता लेकिन, गैस की रोटी में दुर्गुण आ ही जाएगा. तो हमें लगता है कि प्रकृति अपना खेल खेल रही है. जब गैस के भंडारों में आग ही लग जाएगी तो कहां से लाओगे गैस? फिर सरसों की लकड़ियों के भी रेट बढ़ जाएंगे, कंडों (उपले) के रेट भी बढ़ जाएंगे. 

कथावाचक ने आगे कहा, "हे भगवान लीला करियो बंसी वाले, सब धीरे-धीरे हो सकता है. आज हम जो गाय मइया को घर से निकाल देते हैं फिर गाय से कहेंगे गोबर कर गोबर कर कंडे बनाएंगे. अब क्यों? क्योंकि गैस नहीं है इसलिए कंडा आने दो"

देवकी नंदन ठाकुर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान-इजराइल युद्ध के बीच देश में गैस की कमी का खतरा मंडराने लगा है. हालांकि सरकार लगातार पर्याप्त भंडार होने का दावा कर रही है लेकिन, मिडिल ईस्ट में जिस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही है उससे आने वाले समय को लेकर अनिश्चितता से इनकार नहीं किया जा सकता. 

शाहजहांपुर में 'काकोरी' के शहीदों की प्रतिमाएं ढहाने पर बवाल, सीएम योगी के आदेश पर कंपनी ब्लैक लिस्ट, FIR दर्ज

Published at : 25 Mar 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Devkinandan Thakur LPG Crises
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गैस की रोटी खाने से पुरुषों में दम नहीं रहा', LPG संकट के बीच देवकीनंदन ठाकुर ने क्या कह दिया?
'गैस की रोटी खाने से पुरुषों में दम नहीं रहा', LPG संकट के बीच देवकीनंदन ठाकुर ने क्या कह दिया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग, BJP सांसद रवि किशन ने बोले- नई उड़ानों की जरूरत
गोरखपुर की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग, BJP सांसद रवि किशन ने बोले- नई उड़ानों की जरूरत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में योगी सरकार के 9 साल, गरीब कल्याण, आवास और शिक्षा योजनाओं से बदली तस्वीर
यूपी में योगी सरकार के 9 साल, गरीब कल्याण, आवास और शिक्षा योजनाओं से बदली तस्वीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शौकत अली के 11 विधायक वाले भड़काऊ भाषण मामले में 6 नेताओं पर मुकदमा, 3 आरोपी गिरफ्तार
शौकत अली के 11 विधायक वाले भड़काऊ भाषण मामले में 6 नेताओं पर मुकदमा, 3 आरोपी गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
हुमायूं कबीर और ओवैसी ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले किया गठबंधन, 20 रैलियों का ऐलान
हुमायूं कबीर और ओवैसी ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले किया गठबंधन, 20 रैलियों का ऐलान
दिल्ली NCR
दिल्ली: करोल बाग इलाके में बड़ा हादसा, झंडेवालान मंदिर के पास पलटी डबल डेकर बस, 2 की मौत
दिल्ली: करोल बाग इलाके में बड़ा हादसा, झंडेवालान मंदिर के पास पलटी डबल डेकर बस, 2 की मौत
विश्व
Israel-US Iran War Live: इस्लामाबाद में 'शांति वार्ता' का खुलासा! पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका बैठक की गुंजाइश कम, जानें वजह
Live: इस्लामाबाद में 'शांति वार्ता' का खुलासा! पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका बैठक की गुंजाइश कम, जानें वजह
आईपीएल 2026
IPL में रनों की बारिश! ये हैं सबसे ज्यादा टोटल वाले 5 मुकाबले, जहां गेंदबाजों की हुई जमकर पिटाई
IPL में रनों की बारिश! ये हैं सबसे ज्यादा टोटल वाले 5 मुकाबले, जहां गेंदबाजों की हुई जमकर पिटाई
बॉलीवुड
कई स्टार्स ने ठुकरा दिया था 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का 'रहमान डकैत' वाला रोल, अब हो रहा पछतावा
कई स्टार्स ने ठुकरा दिया था 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का 'रहमान डकैत' वाला रोल, अब हो रहा पछतावा
इंडिया
Gas Pipelines: LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
हेल्थ
क्या होता है क्वाड्रिप्लेजिया, जिसने ले ली हरीश राणा की जान? बाइकर्स को सबसे ज्यादा खतरा
क्या होता है क्वाड्रिप्लेजिया, जिसने ले ली हरीश राणा की जान? बाइकर्स को सबसे ज्यादा खतरा
यूटिलिटी
महिलाओं के लिए तीन बेस्ट सरकारी योजनाएं, जानें कैसे उठाएं फायदा?
महिलाओं के लिए तीन बेस्ट सरकारी योजनाएं, जानें कैसे उठाएं फायदा?
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget