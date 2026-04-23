हापुड़ में सनसनीखेज अपहरण कांड का खुलासा, 21 साल का युवक सकुशल बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार
Hapur News In Hindi: पुलिस ने इनके पास से फिरौती के 7.50 लाख रुपये, अवैध तमंचे और घटना में इस्तेमाल की गई बलेनो कार बरामद की है. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फ़ैल गयी थी.
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की स्वैट टीम और थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने एक सनसनीखेज अपहरण कांड का खुलासा करते हुए 21 वर्षीय युवक फाजिल को सकुशल बरामद किया है. पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड सलमान और मसूद सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है.
पुलिस ने इनके पास से फिरौती के 7.50 लाख रुपये, अवैध तमंचे और घटना में इस्तेमाल की गई बलेनो कार बरामद की है. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फ़ैल गयी थी, साथ ही पुलिस के लिए बड़ा चैलेन्ज भी था.
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देवबंद से गजरौला लौट रहा था
हापुड़ एसपी ज्ञानंजय सिंह ने इस अपहरणकांड का खुलासा करते हुए बताया कि फाजिल पुत्र शरीफ बीती 17 अप्रैल को देवबंद से अपने घर गजरौला (अमरोहा) लौट रहा था. इसी दौरान अल्लाबख्शपुर टोल के पास से अभियुक्त सलमान और मसूद ने अपने साथियों आकाश, राहुल और नीरज के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया. एसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी सलमान और मसूद, फाजिल के चाचा के मदरसे में ही पढ़े हुए थे और उसे अच्छी तरह जानते थे.
अलीगढ़ में बनाया बंधक
अपहरण करने के बाद आरोपी फाजिल को अलीगढ़ ले गए, जहां, राहुल त्यागी ने अपनी पत्नी शिखा के साथ मिलकर उसे अपने घर में बंधक बनाकर रखा. अपहरणकर्ताओं ने युवक की जान के बदले परिजनों से 25 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी. परिजनों ने डर के मारे पुलिस को सूचना दिए बिना आरोपियों को करीब 12.5 लाख रुपये दे दिए थे, लेकिन जब युवक वापस नहीं आया तब पुलिस से संपर्क किया गया.
सभी आरोपी हुए गिरफ्तार
एसपी ने बताया कि शुरुआत में मामला गजरौला पुलिस के पास था, लेकिन लोकेशन गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र की मिलने पर हापुड़ पुलिस ने कमान संभाली. पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत तत्काल टीमें गठित की. पुलिस ने घेराबंदी कर स्याना रोड वेदांता कॉलेज के पास से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने अपहर्ताओं के पास से फिरौती के रूप में वसूले गए 7.50 लाख रुपये, दो अवैध तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 4 अवैध चाकू तथा घटना में प्रयुक्त बलेनो कार बरामद की है. एसपी ने इस सफल ऑपरेशन और युवक की सकुशल बरामदगी पर स्वैट टीम और गढ़मुक्तेश्वर पुलिस को 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया है.
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