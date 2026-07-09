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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहापुड़ में बारिश बनी काल: जर्जर मकान की छत गिरने से पिता की मौत, बेटा गंभीर घायल

हापुड़ में बारिश बनी काल: जर्जर मकान की छत गिरने से पिता की मौत, बेटा गंभीर घायल

Hapur News In Hindi: हापुड़ के पिलखुवा में लगातार बारिश के बीच जर्जर मकान की छत गिरने से 52 वर्षीय अशफाक की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Written By : विपिन शर्मा, हापुड़ |  Updated at : 09 Jul 2026 02:14 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में लगातार हो रही बारिश एक परिवार के लिए काल बन गई. पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के सद्दीकपुरा मोहल्ले में गुरुवार सुबह एक जर्जर मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई. हादसे में 52 वर्षीय अशफाक की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

अशफाक अपने परिवार का पालन-पोषण फेरी लगाकर करते थे. गुरुवार सुबह वह अपने दोनों बेटों 18 वर्षीय नाजिम और 17 वर्षीय कासिम के साथ कमरे में सो रहे थे. इसी दौरान लगातार बारिश से कमजोर हो चुकी मकान की छत अचानक भरभराकर गिर पड़ी. तेज धमाके और चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास शुरू किया. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को मलबे से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया.

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अस्पताल में पिता को मृत घोषित किया गया

अस्पताल में डॉक्टरों ने अशफाक को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनके घायल बेटे का इलाज जारी है. मृतक के भाई चांद ने बताया कि पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण मकान की छत कमजोर हो गई थी और अचानक ढह गई. उन्होंने बताया कि अशफाक के परिवार में दो बेटे हैं, जबकि बेटी की शादी हो चुकी है.

पड़ोसी अब्दुल वाहिद ने बताया कि हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला. मोहल्ले के लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मलबा हटाकर पिता-पुत्र को बाहर निकाला, लेकिन तब तक अशफाक की जान जा चुकी थी.

पुलिस ने शुरू की जांच, मोहल्ले में पसरा मातम

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है. इस हादसे ने एक बार फिर जर्जर मकानों की स्थिति और बरसात के मौसम में उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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Published at : 09 Jul 2026 01:37 PM (IST)
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