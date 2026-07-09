यूपी में पूर्व ARTO के घर विजलेंस की छापेमारी, 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी, 1.62 करोड़ कैश बरामद

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. सतर्कता विभाग ने पूर्व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) ललित कुमार के लखनऊ स्थित आवास पर 7 और 8 जुलाई को दो दिन छापेमारी की. इस कार्रवाई को दौरान टीम को क़रीब 20 करोड़ की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ, जिसमें सोने-चांदी समेत कैश भी बरामद हुआ है.

यूपी विजिलेंस की टीम मंगलवार सुबह पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के आवास पर पहुंची. इस कार्रवाई के दौरान टीम ने करीब 1.62 करोड़ रुपये नकद, लगभग 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी तथा हीरे के बहुमूल्य आभूषण बरामद किए. जिनकी अनुमानित कीमत करीब 20 करोड़ रुपये आंकी गई है.

कार्रवाई में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा

जांच में आरोपी के नाम लखनऊ, नोएडा बाराबंकी और रायबरेली समेत विभिन्न स्थानों पर आवासीय भवन भूखंड कृषि भूमि और फ्लैट बुकिंग सहित करीब 13 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले. इसके अलावा दो लग्जरी कारें रिवॉल्वर और विभिन्न बैंकों में निवेश से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं.

विजिलेंस विभाग के अधिकारियों ने इस बारे में जान ने बताया कि ललित कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पहले से मुकदमा दर्ज है और मामले की विवेचना जारी है. न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करने के बाद यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि घर से बरामद संपत्तियों के दस्तावेज और कीमती सामान की विस्तृत जाँच की जा रही है.

2024 में लगा था भ्रष्टाचार का आरोप

ललित कुमार पर सहायक संभागीय परिवहन विभाग में निरीक्षक के पद पर तैनाती के दौरान साल 2024 में आय से अधिक संपत्ति होने और भ्रष्टाचार का आरोप लगा था. जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है. सूत्रों के मुताबिक तलाशी के दौरान टीम को दो तिजोरियां भी मिली जिन्हें इस तरह छिपाया गया था कि किसी की नजर न पड़े. इनमें सोने-चांदी का सामान भरा हुआ था.

UP Weather: यूपी में बहुत भारी बारिश की चेतावनी, नोएडा-लखनऊ समेत सभी जिलों में जमकर बरसेंगे बदरा, IMD ने दिया अलर्ट