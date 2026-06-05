गाजियाबाद के होटल में युवती का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने हिरासत में लिया आरोपी युवक नदीम

गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में युवती का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. मृतका की पहचान रश्मि के रूप में हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मामले में पुलिस ने एक युवक नदीम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार विजयनगर क्षेत्र के अंश होटल के एक कमरे में युवती संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में मिली. होटल कर्मचारियों ने कमरे से कोई गतिविधि न होने पर संदेह होने पर पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही थाना विजयनगर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे पुलिस ने तोड़कर खोला. अंदर युवती का शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने आवश्यक सबूत इकट्ठे करते हुए जांच शुरू कर दी.

इस मामले की जानकारी देते हुए एसीपी उपासना पाण्डेय ने बताया कि होटल कर्मचारी की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी. दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया गया, जहां युवती का शव मिला. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा.

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पुलिस ने मृतका के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है. परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है. वहीं जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर नदीम नामक युवक को हिरासत में लिया गया है. पुलिस उसके और मृतका के बीच संबंधों सहित अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

एसीपी ने बताया कि युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. इस मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जांच जारी है और पुलिस हर एंगल से घटना की पड़ताल कर रही है.

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