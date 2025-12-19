यूपी: हापुड़ में खाद्य विभाग की छापेमारी, केमिकल रंग लगे 1950 किलो मिलावटी चने जब्त

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में खाद्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को मिलावटी केमिकल युक्त चने के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया. यहां टीम ने नवीन मंड़ी में अजय कुमार, संजय कुमार नाम की फर्म से और्रामाइन रंग से युक्त चने को बरामद किया. बताया जा रहा है कि 65 बोरियों में भरा करीब 1950 किलो चने को खाद्य विभाग की टीम ने जब्त किया है. साथ ही एक अन्य स्टोर पर भी छापेमारी कर चने के सैंपल लिये हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है.

विभाग की इस कार्रवाई से पूरे शहर में खाद्य पदार्थ विक्रेताओं में हड़कम्प मचा रहा. बीते दिनों गोरखपुर में केमिकल युक भुने चने मिलने के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है और सभी जगह चेकिंग के आदेश हैं. इसी के तहत आज शहर में भी कई स्टोर चेक किए गए. सैम्पल रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी.

1950 किलो चना जब्त किया गया

खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज राय ने बताया कि हापुड़ जिले में खाद्य आयुक्त सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर कैमिकल युक्त रंग से रंगे चने को पकड़े जाने के निर्देश दिये गये थे. जिसके चलते खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए नवीन मंड़ी स्थित अजय कुमार, संजय कुमार की फर्म से चने के सैंपल लिये. जो पूरी तरह से और्रामाईन नाम के कैमिकल रंग से युक्त थे. यह रंग मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है. जिसके चलते टीम ने चने के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिये और करीब 65 बोरियों में भरे 1950 किलो चने को जब्त कर लिया. जिसकी कीमत करीब डेढ़ लाख रूपये है.

रिलायंस स्मार्ट बाजार से भी लिए सैम्पल

खाद्य अधिकारी ने बताया कि टीम ने स्मार्ट बाजार रिलायंस स्टोर से भी चने के सैंपल लिये हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा है. जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.