मायावती के जन्मदिन पर यूपी में मनाया जाएगा 'जनकल्याणकारी दिवस', BSP ने बनाया बड़ा प्लान

बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज शुक्रवार (19 दिसंबर, 2025) को लखनऊ में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में बताया गया कि बीएसपी हर वर्ष की तरह इस बार भी अगले महीने 15 जनवरी को पार्टी प्रमुख मायावती का जन्मदिन जनकल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएगी. उन्होंने कहा कि खासकर यूपी राज्य में यह दिवस यहां मण्डल स्तर पर मनाया जाएगा जबकि देश के बाकी सभी राज्यों में यह जोन-स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य से सम्बंधित केन्द्रीय कोआर्डिनेटर और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी अलग-अलग जोन के कार्यक्रम में शामिल होंगे.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऑल इंडिया बैठक में चुनाव आयोग द्वारा संचालित वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को गंभीरता के साथ लग कर इसे पूरी तत्परता से पूरा करने व कराने का निर्देश दिए. इससे साथ ही मायावती ने कार्य के लिये जरूरत के हिसाब से पार्टी संगठन संबंधी कार्यकलापों को थोड़े दिन स्थगित करने का भी निर्देश दिया.

मायावती ने कहा कि अभी हाल ही में सम्पन्न बिहार विधानसभा आम चुनाव के ठीक पहले सरकारी धन वितरण के बल पर जिस प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है, वह अति गंभीर मामला है. इसको उतनी ही गंभीरता के साथ लेकर इस पर गंभीर उपाय जितना जल्द किया जाए लोकतंत्र के हित में यह उतना ही बेहतर होगा.

उन्होंने कहा कि बीएसपी के लोगों को भी खासकर बिहार चुनाव के कड़वे अनुभव से सबक सीखकर ऐसे नए चुनावी हालात का सामना करने के लिये अपनी पूरी तैयारी से लगना होगा. इसके साथ ही चुनाव तैयारी के साथ-साथ मतगणना के सम्बंध में भी पार्टी के कैडर को सही ट्रेनिंग आदि के जरिये तैयार करने की जरूरत पर भी पार्टी प्रमुख ने बल दिया.

मायावती ने छोटे-बड़े पदाधिकारियों का तहे दिल से किया धन्यवाद

इस बैठक के बाद मायावती ने पार्टी के सभी राज्य यूनिट के तमाम छोटे-बड़े पदाधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद अदा किया जिन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में और उनके निर्देशानुसार बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने के लिये पूरे तन, मन, धन से संघर्ष जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया.