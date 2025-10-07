उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के थाना हापुड़ देहात में एक बेहद चुंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां के गोदी सलाई गांव एक सगाई समारोह में फ्राई मछली और मटन न मिलने पर लड़के पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. दोनों पक्षों में तनाव इस कदर बढ़ा कि लड़की पक्ष को पुलिस बुलानी पड़ी. जिसके बाद पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत किया.

उससे पहले लड़की पक्ष से बुलेट बाइक और स्कॉर्पियो की मांग की गई थी. जिसके चलते उन्होंने सगाई में बुलेट बाइक दे दी और निकाह में स्कॉर्पियो देने के लिए भी मान गए. उधर सगाई समारोह में इस तरह मटन और फ्राई मछली को लेकर विवाद की चर्चा इलाके में खूब हो रही है. देर रात तक दोनों पक्षों में पंचायत जारी थी.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार हापुड़ के गांव गोदी सलाई के रहने वाले अब्दुल जब्बार की लड़की इकरा परवीन का निकाह 17 अक्टूबर को अठसैनी के रहने वाले अहमद के साथ होना था. रविवार रात लड़के पक्ष के लोग लाल खत और सगाई लेकर थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के गोदी सलाई पहुंचे थे. जब उन्हें नाश्ता दिया गया तो मटन और मछली फ्राई न मिलने पर झगड़ा शुरू हो गया.

बात रिश्ता तोड़ने तक आ गयी

लड़की पक्ष की और से फैजल ने बताया कि अठसैनी से मेहमान आए थे सगाई और चिट्ठी लेकर और खाने पीने को लेकर उन्होंने विवाद शुरू कर दिया. खाने पीने ने उन्होंने मटन- फ्रई मछली और बटेर मांगी इस बात पर विवाद हो गया. उसके बाद वो कहने लगे फैसला कर लो रिश्ता खत्म कर लो.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

इस पूरे मामले में हापुड़ थाना देहात प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली के गांव अठसैनी से लगभग 40 व्यक्ति सगाई और चिट्ठी लेकर थाना देहात क्षेत्र के गांव गोंदी सलाई आए थे. जहां खाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया. फिलहाल, दोनों पक्षों की सुनवाई कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.