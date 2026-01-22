महाराष्ट्र के लातूर जिले से हैरान करने वाली खबर आ रही है. यहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के विधायक संजय बंसोडे के स्थानीय कार्यालय के बाहर किसी ने पेशाब कर दी. मामला बुधवार (21 जनवरी) का है.

बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति आगामी महाराष्ट्र जिला परिषद चुनावों में अपने पिता को टिकट न मिलने से नाराज था. इसलिए उसने विरोध दर्ज कराने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के विधायक संजय बंसोडे के ऑफिस के बार इस कांड को अंजाम दिया.

NCP ने मधुकर एकुरकेकर को नहीं दिया टिकट

उदगीर तहसील में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. उदगीर के निदेबन क्षेत्र के एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता मधुकर एकुरकेकर को 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए एनसीपी द्वारा उम्मीदवार नहीं बनाए के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ.

पहले वायरल किया और फिर डिलीट

पार्टी नेतृत्व पर अन्याय का आरोप लगाते हुए, उनके बेटे नितिन एकुरकेकर ने बंसोडे के कार्यालय के बाहर पेशाब करके अपना आक्रोश व्यक्त किया. उन्होंने विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया, लेकिन विवाद उत्पन्न होने पर उन्होंने इस क्लिप को हटा दिया.

निदेबन जिला परिषद चुनाव में टिकट की मांग कर रहे मधुकर एकुरकेकर के समर्थकों का दावा है कि वर्षों के समर्पित जमीनी स्तर के काम के बावजूद पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया.