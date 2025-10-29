उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में मंगलवार रात पुलिस की 20 हजार रूपये के एक ईनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है. जिस पर उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने बदमाश के पास से एक स्कूटी, एक तमंचा और कारतूस आदि बरामद किये हैं. पुलिस की गोली लगने के बाद बदमाश माफी मांगता हुआ नजर आया.

सीओ गढ़मुक्तेश्वर स्तुति सिंह ने बताया कि थाना बहादुरगढ़ पुलिस देर रात पलवाड़ा रजवाहे पर चेकिंग कर रही थी, तभी एक स्कूटी पर युवक पुलिस को आता हुआ दिखाई दिया. जिस पर पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, तो युवक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गये. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं. जिसमें एक गोली युवक के पैर में लगी. इसके बाद पुलिस ने युवक को दबोच लिया. पूछताछ के दौरान युवक ने अपना नाम अबुजर पुत्र अनीस अहमद निवासी मोहम्मदपुर रूस्तमपुर, थाना बहादुरगढ़ बताया.

एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं

गढ़मुक्तेश्वर सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि पकड़ा गया युवक हिस्ट्रीशीटर बदमाश है. बदमाश अबुजर के खिलाफ हरियाणा राज्य के अलावा उत्तर प्रदेश के बिजनौर और हापुड़ जिले में चोरी व आर्म्स एक्ट के करीब एक दर्जन मुकद्दमे दर्ज हैं. इसके अलावा बहादुरगढ़ क्षेत्र में दो समुदायों में हुए विवाद में अबुजर पर धारा 115 (2), 352, 351 (2), 351 (3), 110 बीएनएस व 3 (2)वी एससी/एसटी एक्ट के तहत 20 हजार रूपये का ईनाम घोषित था.

हाथ जोड़कर मांग रहा माफ़ी

पुलिस ने बदमाश अबुजर के पास से एक तमंचा, कारतूस और एक स्कूटी बरामद की है. गोली लगने के बाद बदमाश पुलिस के सामने हाथ जोड़कर अपराध करने से तौबा करता हुआ नजर आया. पुलिस ने उसे घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस अधिकारियो ने बताया की अपराधियों के खिलाफ जीरो टोलरेंस की कार्रवाई लगातार जारी है.