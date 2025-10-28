मायावती 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बना रही हैं रणनीति, BSP चीफ का मुस्लिम वोटर्स पर फोकस

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती एक बार फिर विपक्षी दलों की टेंशन बढ़ाने वाली हैं. विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बसपा ने बड़ी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है. बसपा मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले मे लाने के लिए मंडल स्तर पर बड़ी बैठक करने जा रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती बुधवार (29 अक्टूबर) को लखनऊ में पार्टी के ‘मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन’ की एक विशेष मंडल स्तरीय बैठक को संबोधित करेंगी. यह मुस्लिम समाज के बीच पार्टी की पहुंच को मजबूत करने की कोशिशों का हिस्सा है.

29 अक्टबूर को लखनऊ पार्टी मुख्यालय में होगी बैठक

बसपा के उत्तर प्रदेश कार्यालय से मंगलवार को जारी एक बयान के मुताबिक, यह बैठक 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे 12- मॉल एवेन्यू में पार्टी के राज्य मुख्यालय में होगी. यह एक विशेष मंडल स्तरीय बैठक होगी जो बसपा में मुस्लिम समाज को और अधिक जोड़ने के प्रयासों के तहत होगी. पार्टी ने कहा कि मायावती इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी.

SIR पर निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर करेंगी चर्चा

बयान में आगे कहा गया है कि बसपा अध्यक्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मामले में निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में जारी किए गए निर्देशों के बारे में भी बात करेंगी. बसपा ने इस महीने की शुरुआत में 9 अक्टूबर को पार्टी के संस्थापक दलित नेता कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में एक जनसभा की थी.

2027 चुनाव से पहले एक्टिव हुईं मायावती

बसपा सुप्रीमो मायावती विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पार्टी व कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए एक्टिव नजर आ रही है. इससे पहले मायावती ने 9 अक्टूबर को बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल रैली का आयोजन विपक्ष को बड़ा संदेश देने का काम किया था.

मायावती ने कहा, "इस बार मेरे साथ-साथ आप सभी ने भी लाखों की संख्या में आकर इस स्थल पर श्रद्धेय कांशीराम जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करके भीड़ के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए."