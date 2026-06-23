लखनऊ अग्निकांड के बाद हापुड़ में एक्शन, फायर NOC बिना चल रही लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर सील

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सोमवार को हुए अग्निकांड के बाद अब पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है. इसी के तहत अब हापुड़ में प्रशासन और दमकल टीम ने कई कोचिंग सेंटरों पर छापामार कार्रवाई की. जिससे कोचिंग संचालकों में हडकंप मच गया.

टीम को लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर में सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं मिले, जिसके बाद टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सेंटर को सील कर दिया है. जांच के दौरान संस्थान के पास न तो फायर विभाग की एनओसी मिली और न ही अग्नि सुरक्षा के तय मानक. मुख्य अग्निशमन अधिकारी अजय शर्मा की मौजूदगी में इस पूरे सेंटर को सील कर दिया गया.

छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं

सीएफओ अजय शर्मा का साफ कहना है कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा. लखनऊ की दुखद घटना को देखते हुए जनपद हापुड़ में भी एक वृहद अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत जितने भी कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरियां हैं, जहां पर अग्नि सुरक्षा के मानक पूरे नहीं हैं, उन्हें चेक करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है.

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यह दूसरा कोचिंग सेंटर है जिसपर सीलिंग की कार्रवाई की गई है. इससे पहले भी जांच की जाती रही है और उन्हें नोटिस व निर्देश दिए जाते रहे हैं. यह अभियान लगातार जारी रहेगा और जब तक सुरक्षा के मानक पूरे नहीं होंगे, इन्हें चलने नहीं दिया जाएगा. इसके साथ ही अस्पतालों और होटलों के खिलाफ भी हमारी कार्रवाई और सीलिंग का अभियान जारी रहेगा.

लखनऊ में 15 छात्रों की हुई थी मौत

यहां बता दें कि लखनऊ में हुए अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत हुई थी, जबकि 9 से ज्यादा घायल हुए थे. इस मामले की जांच के लिए सीएम योगी ने SIT का गठन किया है. जोकि सात दिन में अपनी रिपोर्ट देगी. इस घटना के बाद अवैध बिल्डिंग और बिना मानकों की चल रही ऐसी कोचिंग पर सवाल उठ गए हैं. इसी के तहत ही प्रदेश भर में अलग-अलग शहरों में अभियान चलाया गया और कई जगह सीलिंग की कार्रवाई की गई है.

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