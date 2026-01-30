बरेली में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने यूजीसी के समर्थन और अलंकार अग्निहोत्री के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति एवं सरकार को संबोधित ज्ञापन सौंपा.

प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी पदाधिकारियों ने कहा कि यूजीसी की स्वायत्तता और शैक्षणिक सुधारों का समर्थन करना समय की आवश्यकता है. संगठन का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की जानी चाहिए और किसी भी तरह से संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास स्वीकार्य नहीं है.

अलंकार अग्निहोत्री पर कार्रवाई की मांग

वहीं दूसरी ओर, प्रदर्शनकारियों ने अलंकार अग्निहोत्री द्वारा दिए गए कथित बयानों व गतिविधियों पर कड़ा विरोध जताया. भीम आर्मी का आरोप है कि उनके वक्तव्यों से दलित एवं पिछड़े समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए.

कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल रहा मौजूद

प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही. भीम आर्मी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. इस दौरान मंडल अध्यक्ष सुशील गौतम, मंडल महासचिव आकाश सागर, जिलाध्यक्ष महेंद्रपाल सागर, महानगर अध्यक्ष शिवम भारती सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर लगाई रोक

गौरतलब है कि देश भर में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में जारी प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है. 29 जनवरी 2026 को CJI सूर्यकांत ने रोक लगाते हुए कहा कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को दोबारा ड्राफ्ट बनाने के निर्देश दिए.

