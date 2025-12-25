अगर आप भी नववर्ष 2026 में आउटिंग की योजना बना रहे हैं और परिवार या दोस्तों के साथ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं बरेली की कुछ ऐसी चुनिंदा और खूबसूरत जगहों के बारे में जहां आप पिकनिक के साथ-साथ नए साल का जश्न भी मना सकते हैं. इन स्थानों की खास बात यह है कि यहां आप अपने घर से बना हुआ खाना लेकर जा सकते हैं या फिर आसपास मौजूद ढाबों और रेस्टोरेंट से मनपसंद भोजन ऑर्डर कर सकते हैं.

खास बात यह है कि ये सभी जगहें शहर की भीड़भाड़ और शोरगुल से दूर हरियाली, शांति और ताजगी का एहसास कराती हैं. बच्चों के खेलने के लिए खुला वातावरण, बुजुर्गों के लिए आरामदायक स्थान और युवाओं के लिए घूमने व फोटो क्लिक करने के शानदार स्पॉट यहां मौजूद हैं. ऐसे में नए साल की शुरुआत इन जगहों पर करना यादगार बन सकता है.

गांधी उद्यान

बरेली शहर के बीचों-बीच स्थित गांधी उद्यान प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है. यह शहर का बड़ा और हरा-भरा पार्क है, जहां हजारों पेड़-पौधे और बैठने की शानदार व्यवस्था है. पार्क में म्यूजिक फाउंटेन, बच्चों के लिए भूल-भुलैया और शहर का सबसे बड़ा नेशनल फ्लैग आकर्षण का केंद्र है.





पार्क में मिलेगा लजीज व्यंजनों का स्वाद

फ्लैग के आसपास बनी अशोक की लाट इसकी सुंदरता को और बढ़ाती है. पार्क के एक हिस्से में रेस्टोरेंट भी मौजूद है, जहां फास्ट फूड सहित अन्य व्यंजन उपलब्ध हैं. यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास लोग अक्सर सेल्फी लेते नजर आते हैं. सबसे खास बात यह है कि गांधी उद्यान में प्रवेश पूरी तरह निशुल्क है और शहर के किसी भी हिस्से से यहां आधे से एक घंटे में पहुंचा जा सकता है.





अक्षर विहार

कैंट क्षेत्र में स्थित अक्षर विहार भी नए साल की आउटिंग के लिए एक शानदार विकल्प है. यहां खूबसूरत पार्क के साथ एक बेहतरीन कैफे और रेस्टोरेंट मौजूद है, जहां आकर्षक केक और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ जश्न मनाया जा सकता है. अक्षर विहार में एंट्री पूरी तरह फ्री है. यहां एक सुंदर तालाब में नौकायन की सुविधा, बच्चों के लिए अलग पार्क और खाने-पीने की अच्छी व्यवस्था है.

पार्क में स्थित भगवान गौतम बुद्ध की भव्य प्रतिमा लोगों को विशेष रूप से आकर्षित करती है. कुल मिलाकर, गांधी उद्यान और अक्षर विहार दोनों ही ऐसी जगहें हैं जहां कम खर्च में पूरी सुरक्षा और भरपूर आनंद के साथ नववर्ष मनाया जा सकता है.