नए साल को मनाएं यादगार, झांसी में पिकनिक मनाने के लिए ये जगहें हो सकती हैं बेस्ट, देखें लिस्ट

नया साल 2026 को अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और हर कोई नए साल को यादगार बनाना चाहता है. कोई नए साल की शुरुआत धार्मिक स्थलों पर पहुंच कर करता है तो कोई टूरिस्ट प्लेसेज पर जाता है. नए साल के जश्न को लेकर झांसी में भी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. अगर आप भी न्यू ईयर पर परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ कहीं घूमने-फिरने या पार्टी करने का प्लान बना रहे हैं, तो झांसी में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं.

झांसी किला

इतिहास और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए झांसी किला और रानी महल शानदार विकल्प हैं. न्यू ईयर पर यहां बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं. किले से शहर का नजारा रानी महल की ऐतिहासिक विरासत लोगों को खासा आकर्षित करती है.

रानी महल

न्यू ईयर के मौके पर झांसी के ऐतिहासिक रानी महल में सैलानियों की भारी भीड़ रहती है. नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग परिवार और दोस्तों के साथ रानी महल पहुंचते है. ऐतिहासिक धरोहर को नजदीक से देखने के साथ-साथ लोग यहां फोटो और सेल्फी लेते हैं.

परीछा डैम

झांसी से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित परीछा डैम न्यू ईयर पर सबसे पसंदीदा पिकनिक स्पॉट माना जाता है. बेतवा नदी पर बना यह डैम प्राकृतिक खूबसूरती, खुला वातावरण और सुकून भरे नज़ारों के लिए जाना जाता है. परिवार और दोस्तों के साथ दिन बिताने के लिए यह एक बेहतरीन जगह है.

अटल एकता पार्क और गरमऊ झील

शहर के अंदर स्थित अटल एकता पार्क और गरमऊ झील क्षेत्र न्यू ईयर पर परिवार के साथ शाम बिताने के लिए उपयुक्त है. बच्चों के साथ घूमने, टहलने और फोटो खिंचवाने के लिए यह जगह काफी पसंद की जाती है.

पार्टी, क्लब और मॉल के ऑप्शन

न्यू ईयर नाइट पर क्लबों में डीजे नाइट, म्यूजिक और पार्टी का खास माहौल देखने को मिलता है. युवा वर्ग में ये जगहें काफी लोकप्रिय हैं. शहर के कई रूफटॉप कैफे और रेस्टोरेंट भी न्यू ईयर पर खास डेकोरेशन और ऑफर्स के साथ लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, जहां परिवार और दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन किया जा सकता है.

न्यू ईयर के मद्देनजर शहर में साफ-सफाई और सुरक्षा के विशेष इंतज़ाम किए गए हैं. नगर निगम और पुलिस प्रशासन मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और लोग सुरक्षित माहौल में नए साल का जश्न मना सकें.