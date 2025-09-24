'मेरे पति और ससुराल वालों को परेशान ना करें', हमीरपुर में नवविवाहिता की आत्महत्या से हड़कंप

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, मृतका ने आत्महत्या करने से पूर्व सुसाइड नोट भी लिखा है जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है. महिला ने सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है. पुलिस टीम ने मौके से सुसाइड नोट बरामद कर लिया है. यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मा के डेरा से सामने आई है. फिलहाल पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है.

घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद कर लिया है. सुसाइड नोट में महिला ने लिखा कि, "मैं दुनिया से जा रही हूं मेरा जी भर गया है मेरे पति, ससुराल वालों को परेशान ना करें उनकी कोई गलती नहीं है." वहीं महिला के इस खौफनाक कदम से परिवार में कोहराम मच गया है. पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है, साथ ही मामले की जांच कर रही है.

फांसी लगाकर की आत्महत्या

इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आज बुधवार (24 सितंबर 2025) को सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली नगर हमीरपुर के बृम्हा के डेरा में एक महिला जिसका नाम कौशल्या (24) पत्नी अनुराग निषाद बृम्हा का डेरा थाना कोतवाली नगर हमीरपुर निवासी ने घर के अन्दर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

एक साल पहले हुई थी महिला की शादी

पुलिस के अनुसार, इस सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया तथा मृतका के कब्जे से एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है. सुसाइड नोट में महिला ने किसी पर कोई आरोप नही लगाया गया है. मृतका की शादी लगभग 01 वर्ष पूर्व हुई थी. पुलिस ने बताया कि मृतका के मायके पक्ष को सूचना दे दी गयी है. नायब/तहसीलदार को सूचित कर दिया गया है. अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है.

