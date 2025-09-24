लखनऊ: ओम प्रकाश राजभर से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, सामने आई तस्वीर

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की तबीयत हाल ही में खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया. अब कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के स्वास्थ्य की जानकारी लेने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं. सीएम योगी के साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद थे.

लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से जब सीएम योगी ने मुलाकात की तो इस दौरान सुभासपा अध्यक्ष के दोनों बेटे अरुण राजभर और अरविंद राजभर भी मौजूद थे. इससे पहले पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉ दिनेश शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का हालचाल जाना और इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम और दारा सिंह चौहान ने भी मेदांता हॉस्पिटल में ओपी राजभर का हाला जाना था.

तबीयत बिगड़ने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कराया था भर्ती

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर माइनर ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मेदांता में भर्ती है. इससे पहले 21 सितंबर को ओपी राजभर की तबीयत बिगड़ने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राम मनोहर लोहिया में खुद ले जाकर भर्ती कराया था, उसले अगले दिन राजभर मेदांता शिफ्ट हो गए थे.

हेल्थ बुलेटिन में कही सुधार की बात

वहीं मेदांता अस्पताल लखनऊ की तरफ से मंगलवार (23 सितंबर) को जारी हुए हेल्थ बुलेटिन में सुधार की बात बताई गई है. इस हेल्थ बुलेटिन में कहा गया है कि सुभासपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को रविवार (21 सितंबर) दोपहर 3.55 बजे मेदांता अस्पताल के आपातकालीन विभाग में लाया गया. आज दिनांक 23 सितंबर को मेदांता अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया की उनका इलाज अस्पताल के विशेषज्ञ डाक्टर अनूप कुमार ठक्कर और डॉक्टर राकेश मिश्रा (न्युरोलॉजी) की देखरेख और निगरानी में चल रहा है व उनकी स्थिति में निरतंर सुधार हो रहा है. अभी उन्हें बेहतर इलाज व निगरानी के लिए मेदांता अस्पताल में रहने की सलाह दी गई है.