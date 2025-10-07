हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGyanvapi Case: ज्ञानवापी स्थित वजूखाने के सर्वेक्षण की मांग की याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने दी नई तारीख

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी स्थित वजूखाने के सर्वेक्षण की मांग की याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने दी नई तारीख

Varanasi News: ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख दी है.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 07 Oct 2025 04:00 PM (IST)
Preferred Sources

वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित विवादित ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर मंगलवार (7 अक्टूबर 2025) को सुनवाई है. यह मामला वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजू खाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने की मांग से जुड़ा है.

दरअसल, हिंदू पक्ष की तरफ से वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई थी, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है.

वजूखाने के वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग

आपको बता दें कि, श्रृंगार गौरी केस की मुख्य वादिनी राखी सिंह की तरफ से हाईकोर्ट में रिवीजन अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें 21 अक्टूबर 2023 के वाराणसी सिविल कोर्ट के फैसले को राखी सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में ज्ञानवापी परिसर के बाकी हिस्से की तरह वजूखाने का भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है.

कोर्ट ने स्वयंभू लार्ड आदि विशेश्वर से जुड़ी याचिका को भी सम्बद्ध किया

वजूखाने का सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया से कराए जाने की मांग की गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस के साथ ही स्वयंभू लार्ड आदि विशेश्वर से जुड़ी याचिका को भी सम्बद्ध कर दिया है. कोर्ट दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच कर रही है मामले की सुनवाई.

सिविल कोर्ट ने खारिज की थी मांग

बता दें, इससे पहले वाराणसी जिला कोर्ट के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक ने ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था, इस याचिका में पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे की मांग की गई थी.तब हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा था कि वह इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेंगे.

यूपी: 'मुख्य अतिथि बनाने के लिए विधायक ही मिले थे?', समाज कल्याण अधिकारी के बिगड़े बोल, BJP ने दिखाया बाहर का रास्ता!

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 07 Oct 2025 03:49 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court Varanasi News UP NEWS Gyanvapi Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
विश्व
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
Advertisement

वीडियोज

Shoe Attack on CJI: CJI Gawai पर Supreme Court में हमला! वकील ने CJI की ओर फेंका जूता!|ABPLIVE
2025 Mahindra Thar facelift walkaround review| Auto Live
Tesla Model Y India Long Range review and test drive | Auto Live
New Mahindra Bolero, Bolero Neo Walkaround: What has changed? | Auto Live
Bihar Seat Sharing: महागठबंधन में सीटों पर 'फाइनल' बैठक आज, RJD-Congress का गणित!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
विश्व
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
बॉलीवुड
‘स्वर्ग से भी सुंदर…’ बेयोंसे के घर की Inside तस्वीरें, 8 एकड़ में फैले मेंशन को देख शाहरुख खान का मन्नत भूल जाएंगे
बेयोंसे के घर की इनसाइड तस्वीरें, 1600 करोड़ के मालिबू मेंशन के सामने शाहरुख का मन्नत है बुहत छोटा
ट्रेंडिंग
इन्हें देख याद आ जाएंगे जय और वीरू! बिल्ली और बंदर की दोस्ती की हर तरफ हो रही चर्चा- वीडियो वायरल
इन्हें देख याद आ जाएंगे जय और वीरू! बिल्ली और बंदर की दोस्ती की हर तरफ हो रही चर्चा- वीडियो वायरल
शिक्षा
नितीश कुमार या लालू प्रसाद यादव कौन कितना पढ़ा-लिखा? जानकर आपको नहीं होगा यकीन
नितीश कुमार या लालू प्रसाद यादव कौन कितना पढ़ा-लिखा? जानकर आपको नहीं होगा यकीन
जनरल नॉलेज
एक दो नहीं, पूरे 102 बच्चे पैदा किए थे इस इंसान ने, पोते-पोतियों की संख्या सुनकर उड़ जाएंगे होश
एक दो नहीं, पूरे 102 बच्चे पैदा किए थे इस इंसान ने, पोते-पोतियों की संख्या सुनकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
Embed widget