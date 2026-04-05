ग्रेटर नोएडा में पेट्रोल की जगह गाड़ियों में भरा पानी, नाराज ग्राहकों ने जमकर किया हंगामा

ग्रेटर नोएडा में अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के बीच पेट्रोल पंप पर बाइक और अन्य वाहनों में पेट्रोल की जगह पानी डालने का मामला सामने आया है. यह घटना सेक्टर पाई-1 स्थित पेट्रोल पंप की है. विरेाध में ग्राहकों की गाड़ियों में पेट्रोल की जगह पानी मिलने की बात सामने आने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया. अब वाहन मालिकों ने नुकसान की भरपाई की मांग की. वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझा-बुझाकर शांत कराया.

शनिवार को पेट्रोल पंप से तेल डलवाने के बाद निकले 25 से अधिक वाहन कुछ ही दूरी पर जाकर अचानक बंद हो गए. जिनमें कार, स्कूटी और बाइक शामिल थी. वाहनों के बंद होने पर मैकेनिक बुलाए गए, मैकेनिक ने जांच की तो सामने आया कि तेल की टंकी पूरी तरह पानी से भरी हुई थी. उन्होंने सबूत के तौर पर बोतलों और बाल्टियों में भरा पानी मिश्रित पेट्रोल दिखाया. इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है. आरोप है कि उनकी वजह से इंजन सीज होने की कगार पर पहुंच गए हैं.

पेट्रोल पंप पर अफरा-तफरी का माहौल

कई लोग अपनी गाड़ियों में सवार होकर हरिद्वार, दिल्ली और गुड़गांव के लिए निकले थे, जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं हंगामे की सूचना मिलने पर पेट्रोल पंप पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया.

लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल किए वीडियो

वहीं पानी मिला तेल का आरोप लगाकर लोगों ने कई वीडियो बनाए और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इसके साथ ही प्रशासन के अधिकारियों से पेट्रोल पंप का जांच के बाद लाइसेंस रद्द करने की मांग की.

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