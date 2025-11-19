यूपी एटीएस एक बार फिर मंगलवार को ग्रेटर नोएडा पहुंची और यहां पर कासना थाना क्षेत्र में स्थित एक कंपनी में उनके द्वारा छापेमारी की गई. मौके से उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई और सीसीटीवी फुटेज सहित कई साक्ष्यों को एटीएस की टीम ने कब्जे में लिया.

दरअसल यूपी एटीएस ने 7 नवंबर को ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र फरहान नवी सिद्दीकी नाम के एक आरोपी को इस्तांबुल इंटरनेशनल कंपनी से गिरफ्तार किया था. आरोप है कि इस प्रिंटिंग प्रेस से लगातार भड़काऊ सामग्री की किताबों का प्रकाशन हो रहा था.

धार्मिक उन्माद वाली किताबें छापने का आरोप

इन किताबों के द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही थी और उसी को लेकर यूपी एटीएस ने छापेमारी की थी, इस मामले में मंगलवार को एक बार फिर यूपी एटीएस की टीम कासना स्थित इस कंपनी पर पहुंची एटीएस की टीम ने यहां रखी किताबें और कुछ दस्तावेज खंगाले.

गौरतलब है कि आरोपी फरहान नबी सिद्दीकी इस्तांबुल इंटरनेशनल कंपनी का मालिक है. एटीएस को छापेमारी के दौरान कई ऐसी किताबें मिली जिसमें देश विरोधी कंटेंट छापा गया था. आरोप है कि इस कंपनी में धार्मिक समुदाय के बीच उन्माद फैलाने वाली किताबों का प्रकाशन किया जाता है. इन किताबों को आयुर्वेदिक दवाइयां और आरओ की आड़ में बाहर भेजा जा रहा था.

यूपी एटीएसी ने खंगाले कंपनी की दस्तावेज

कंपनी मालिक की गिरफ्तारी के बाद से एटीएस लगातार इस कंपनी पर नजर बनाए हुए हैं. मंगलवार को एटीएस की टीम के द्वारा कंपनी के दस्तावेज खंगाले ले गए, साथ ही उनके द्वारा यहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया गया ,हालांकि यहां की स्थानीय पुलिस को इस बारे में कोई भी सूचना नहीं दी गई थी. एटीएस ने बड़े ही गुपचुप तरीके से यह छापेमारी की.

यूपी एटीएस को शक है कि इन कंपनियों में विदेश से करोड़ों रुपये हवाला के जरिए भेजा गया. यही नहीं आरोप ये भी है कि आरोपी फरहान नबी बड़े स्तर पर तुर्की, जर्मनी और बांग्लादेश से आने वाले लोगों को भी बिना आधिकारिक सूचना के अपने पास ठहराया करता था. एटीएस इस मामले में तमाम एंगल को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.

बिहार में नई सरकार के गठन में BJP ने यूपी के इन नेताओं को दी अहम जिम्मेदारी, 2027 के चुनाव से कनेक्शन



