हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा: खाटू श्याम मंदिर में चोरी, हेलमेट पहने आए चोरों ने 7 मिनट में साफ किए घंटे

ग्रेटर नोएडा: खाटू श्याम मंदिर में चोरी, हेलमेट पहने आए चोरों ने 7 मिनट में साफ किए घंटे

Greater Noida News: मंदिर में प्रवेश करने के बाद दोनों चोरों ने पहले इधर-उधर देखा और स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद मंदिर में रखी छोटी ज्योत और छोटी घंटियों को बैग में रख लिया.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 25 Jan 2026 07:49 AM (IST)
ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में चोरों की एक हैरान करने वाली करतूत सामने आई है. जहां चोरों ने खाटू श्याम मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोरी के बाद चोर मंदिर में हाथ जोड़कर बाहर निकल गए. यह पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

दरअसल यह मामला दादरी थाना क्षेत्र के दादरी कस्बे में जारचा रोड स्थित सिद्धपीठ महाकालेश्वर मंदिर परिसर का है. इसी परिसर में बने खाटू श्याम मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया. जानकारी के मुताबिक 24 जनवरी को दोपहर 1 बजकर 18 मिनट पर दो चोर मंदिर में दाखिल हुए. इनमें से एक चोर ने हेलमेट पहन रखा था और हाथों में दस्ताने पहने हुए थे. जबकि दूसरे चोर के कंधे पर एक बैग टंगा हुआ था.

मंदिर में प्रवेश करने के बाद दोनों चोरों ने पहले इधर-उधर देखा और स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद मंदिर में रखी छोटी ज्योत और छोटी घंटियों को बैग में रख लिया. इसके बाद दोनों चोर काफी देर तक मंदिर में लगे बड़े घंटे को देखते रहे. फिर बैग से प्लास निकालकर घंटे से बंधी चैन को काटा और बड़े घंटे को भी अपने बैग में रख लिया.

7 मिनट में चोरी की वारदात को दिया अंजाम

करीब 7 मिनट में चोरी की इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों चोर दोपहर 1 बजकर 25 मिनट पर मंदिर से बाहर निकल गए. हैरानी की बात यह रही कि जाते समय दोनों चोरों ने मंदिर में हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया. उनकी यह हरकत भी सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर कैद हो गई है.

दादरी थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज

मंदिर समिति ने मामले की जानकारी मिलने के बाद दादरी थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान और तलाश में जुटी हुई है.

प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर बवाल, अब पुलिस ने दी पूरे मामले पर सफाई

Published at : 25 Jan 2026 07:49 AM (IST)
Tags :
Dadri News Greater Noida News UP NEWS UP Police
विश्व
US-Venezuela Tensions: 'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिकरू कांड के 5 साल बाद मीडिया के सामने आईं विकास दुबे की पत्नी ऋचा, खुशी दुबे पर बड़ा खुलासा
बिकरू कांड के 5 साल बाद मीडिया के सामने आईं विकास दुबे की पत्नी ऋचा, खुशी दुबे पर बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
नूपुर सेनन जैसा आउटफिट पहनने की वजह से ट्रोल हुई थी ननद स्टेबी, अब बोलीं- सीरियसली मत लो
नूपुर सेनन जैसा आउटफिट पहनने की वजह से ट्रोल हुई थी ननद स्टेबी, अब बोलीं- सीरियसली मत लो
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
