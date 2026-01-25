ग्रेटर नोएडा: खाटू श्याम मंदिर में चोरी, हेलमेट पहने आए चोरों ने 7 मिनट में साफ किए घंटे

ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में चोरों की एक हैरान करने वाली करतूत सामने आई है. जहां चोरों ने खाटू श्याम मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोरी के बाद चोर मंदिर में हाथ जोड़कर बाहर निकल गए. यह पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

दरअसल यह मामला दादरी थाना क्षेत्र के दादरी कस्बे में जारचा रोड स्थित सिद्धपीठ महाकालेश्वर मंदिर परिसर का है. इसी परिसर में बने खाटू श्याम मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया. जानकारी के मुताबिक 24 जनवरी को दोपहर 1 बजकर 18 मिनट पर दो चोर मंदिर में दाखिल हुए. इनमें से एक चोर ने हेलमेट पहन रखा था और हाथों में दस्ताने पहने हुए थे. जबकि दूसरे चोर के कंधे पर एक बैग टंगा हुआ था.

ग्रेटर नोएडा के दादरी में दिनदहाड़े मंदिर चोरी की घटना सामने आई है. सिद्धपीठ महाकालेश्वर स्थित खाटू श्याम मंदिर में हेलमेट पहने चोर ने अपने साथी के साथ महज 7 मिनट में घंटे और ज्योति चुरा ली. चोरी के बाद चोर हाथ जोड़कर फरार हो गया. पूरी घटना CCTV में कैद है। मंदिर समिति की शिकायत… pic.twitter.com/qKbqAqytds — ABP News (@ABPNews) January 25, 2026

मंदिर में प्रवेश करने के बाद दोनों चोरों ने पहले इधर-उधर देखा और स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद मंदिर में रखी छोटी ज्योत और छोटी घंटियों को बैग में रख लिया. इसके बाद दोनों चोर काफी देर तक मंदिर में लगे बड़े घंटे को देखते रहे. फिर बैग से प्लास निकालकर घंटे से बंधी चैन को काटा और बड़े घंटे को भी अपने बैग में रख लिया.

7 मिनट में चोरी की वारदात को दिया अंजाम

करीब 7 मिनट में चोरी की इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों चोर दोपहर 1 बजकर 25 मिनट पर मंदिर से बाहर निकल गए. हैरानी की बात यह रही कि जाते समय दोनों चोरों ने मंदिर में हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया. उनकी यह हरकत भी सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर कैद हो गई है.

दादरी थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज

मंदिर समिति ने मामले की जानकारी मिलने के बाद दादरी थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान और तलाश में जुटी हुई है.

