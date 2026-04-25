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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की मौके पर ही मौत

ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की मौके पर ही मौत

Noida News: इस हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने रोड को जाम कर दिया. पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए ट्रक को कब्जे में लिया और चालक को हिरासत में लिया.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 25 Apr 2026 04:46 PM (IST)
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ग्रेटर नोएडा में आज एक बार फिर तेज रफ्तार का कर देखने को मिला,जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारते हुए उसे कुचल दिया. यह हादसा इतना भीषण था की बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

जारचा थाना क्षेत्र के बिसहाड़ा रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, बिसाडा गांव का रहने वाला धर्मेंद्र(26) एक वर्कशॉप में अपने पिता को खाना देकर गांव वापस लौट रहा था, वह मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव जा रहा था तभी पीछे से तेज रफ्तार से एक ट्रक आया और उस ट्रक ने मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर मारी और धर्मेंद्र को कुचल दिया, जिससे धर्मेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई.

इस हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीण पहुंच गए और उनके द्वारा दादरी बिसहाड़ा रोड को जाम कर दिया गया.इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, पुलिस के द्वारा इस मामले में तत्परता दिखाई गई और ट्रक को कब्जे में लिया गया और ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया और उसके बाद ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया गया.

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ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस रोड पर आए दिन इसी तरह के हादसे से होते रहते हैं ,हादसे में किसी न किसी की जान जाती रहती है, यहां इस छोटे रोड पर लापरवाही से बड़े वाहन चलाए जाते हैं, पुलिस को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.

जारचा पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई की एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी थी, जिसमें उसकी मौत हुई है और फिलहाल ट्रक को कब्जे में ले लिया गया और ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

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Published at : 25 Apr 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
Accident Greater Noida News UP NEWS
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