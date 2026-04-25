मन्नत पूरी करने के लिए काली मंदिर में महिला ने काटी जीभ, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती

हरदोई के कोतवाली देहात क्षेत्र के महोलिया शिवपार गांव में कल एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. बावन चुंगी की रहने वाली उषा नाम की महिला ने काली मंदिर में पूजा के दौरान अपनी ही जीभ काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दी.

घटना के बाद मंदिर परिसर में अफरा-तफरी मच गई और फर्श खून से भर गया. मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इसे आस्था से जोड़कर देखा, जबकि कई लोग महिला की हालत देखकर सहम गए.

महिला ने माता को अपनी जीभ काटकर चढ़ाई

जानकारी के अनुसार, परिवार के लोगों ने बताया कि ऊषा के पति को पैरालिसिस हो गया था एक साल से वह परेशान थे. उषा ने काली मंदिर में मन्नत मानी थी कि उसके पति जब ठीक हो जाएंगे तो वह अपनी जीभ माता को चढ़ाएगी और उसने ऐसा ही किया. इस मंदिर पर अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती है पहले भी कई लोग जीभ चढ़ा चुके है. सूचना मिलते ही कोतवाली देहात प्रभारी हरिनाथ सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत अपनी गाड़ी से मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि महिला के परिजन और कुछ स्थानीय लोग उसे अस्पताल ले जाने का विरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस की सख्ती और समझाइश के बाद स्थिति को काबू में किया गया.

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मंदिर में जीभ चढ़ाने की है परंपरा

स्थानीय लोगों के अनुसार, मंदिर में जीभ चढ़ाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है और इसे मन्नत पूरी होने से जोड़ा जाता है. हालांकि, इस घटना ने एक बार फिर आस्था और अंधविश्वास के बीच की बहस को तेज कर दिया है. प्रशासन की तत्परता से महिला की जान बचाने की कोशिश जारी है. वहीं इस तरह की घटनाएं समाज में जागरूकता की जरूरत को भी उजागर करती हैं.

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