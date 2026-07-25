'इलाहाबाद छात्र आंदोलनों की राजधानी..', प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन पर बोले अखिलेश यादव

दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के समर्थन में प्रयागराज में भारी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं. सुबह से हो रही बारिश के बाद भी यहां छात्रों ने ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वो इलाहाबाद (प्रयागराज) के छात्रों के साथ हैं.

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रयागराज में हो रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और जिसमें भारी संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. इस दौरान चारों तरफ भारी संख्या में छात्र दिखाई दे रहे हैं. इन छात्रों ने जंतर मंतर पर हुंए लाठीचार्ज का विरोध किया और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की.

प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन का स्वागत

अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा- 'इलाहाबाद छात्र आंदोलनों की राजधानी है. वहाँ भी जिस तरह भाजपा के ख़िलाफ़ जनाक्रोश उभरा है, वो कल का इतिहास रचेगा. है इलाहाबाद के छात्रों के साथ, हमारी भी पुरज़ोर आवाज़.'

प्रयागराज में पेपर लीक व शिक्षा से जुड़े अन्य मामलों को लेकर छात्रों के बीच भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. आज सुबह से ही यहां तेज बारिश हो रही है, बावजूद इसके प्रयागराज में भारी संख्या में छात्र जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज और सीजेपी के समर्थन में यहां पहुंचे. उन्होंने यहां ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस को छात्रों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा.

सड़क से संसद तक सपा का समर्थन

बता दें कि समाजवादी पार्टी कॉकरोच जनका पार्टी को पूरा समर्थन दे रही हैं. सपा के कई सांसद भी जंतर मंतर पर जाकर छात्रों के आंदोलन को समर्थन दे चुके हैं. वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार उनके समर्थन में सड़क से संसद तक इस मुद्दे को पूरे ज़ोर-शोर से उठा रहे हैं. अखिलेश यादव भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर छात्रों के साथ खड़े हैं.

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