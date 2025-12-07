ग्रेटर नोएडा में MCA के छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट भी बरामद

ग्रेटर नोएडा में स्थित NIET कॉलेज के MCA थर्ड ईयर के एक छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. यह घटना नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के तुगलपुर स्थित क्राउन हॉस्टल की है. मृतक छात्र की पहचान झारखंड निवासी कृष्णकांत (25 वर्ष) के रूप में हुई है.

घटना की जानकारी मिलते ही हॉस्टल और कॉलेज परिसर में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है.

कमरा बंद मिला, दोस्तों ने तोड़ा दरवाजा

घटना गुरुवार (4 दिसंबर) दोपहर की बताई जा रही है. पुलिस को सूचना मिली कि हॉस्टल के तीसरी मंजिल के रूम नंबर 79 में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है. मौके पर पहुंचने पर पता चला कि कृष्णकांत अपने रूममेट ऋतिक के साथ रहता था. घटना के समय ऋतिक कॉलेज में था.

सुबह कृष्णकांत ने कॉलेज नहीं जाने की बात कहकर ऋतिक को बाद में आने के लिए कहा था. दोपहर में अचानक कृष्णकांत के पिता ने ऋतिक को फोन किया और अपनी आशंका जताई कि उनका बेटा कुछ गलत कदम उठा सकता है. यह सुनते ही ऋतिक ने तुरंत हॉस्टल में मौजूद दोस्तों को फोन कर कमरे पर पहुंचने को कहा.

दोस्तों ने कमरे की कुंडी तोड़ी तो अंदर कृष्णकांत पंखे के हुक से लटका मिला. उसे नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

सुसाइड नोट में लिखा I give up…

पुलिस को कमरे से एक छोटा सा अंग्रेजी में लिखा सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा था, “I give up. Give my body and my things to my family. Please sorry for the trouble.”

नोट से साफ है कि छात्र मानसिक तनाव में था, लेकिन आत्महत्या की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस का कहना है कि फिलहाल सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

स्वास्थ्य समस्या से परेशान था छात्र

रूममेट ऋतिक के मुताबिक, कृष्णकांत पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसे सिर से जुड़ी एक गंभीर समस्या थी. जब वह लंबे समय तक पढ़ता था तो उसका सिर अपने आप झुकने लगता था, जिससे वह काफी परेशान रहता था. यह परेशानी उसकी पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रही थी. संभव है कि यही तनाव उसकी मानसिक स्थिति पर भारी पड़ रहा हो.

पुलिस ने बताया कि परिजनों से बातचीत की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि छात्र किस बात को लेकर तनाव में था. साथ ही दोस्तों और कॉलेज प्रशासन से भी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस मोबाइल फोन, हॉस्टल रिकॉर्ड और उसके व्यवहार से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.