ग्रेटर नोएडा में NEET की तैयारी कर रही छात्रा लापता, इंस्टाग्राम फ्रेंड के साथ जाने की आशंका 

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा अपने घर से गायब हो गई. उसके परिजनों ने छात्रा को वापस लाने के लिए पुलिस से गुहार लगाई है. बताया गया है कि वह पढ़ाई के दौरान इंस्टाग्राम का भी इस्तेमाल करती थी. सोशल मीडिया के जरिए किसी युवक से उसकी दोस्ती हुई. रात-दिन पढ़ाई में लगी रहने वाली छात्रा के व्यवहार भी परिवर्तन आया तो उसके परिजनों ने उसकी वजह भी पूछी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया. अब अचानक गायब होने से परिजन काफी परेशान है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, शुरूआती जानकारी में लड़की अपने मित्र के साथ चली गयी है और दोनों बालिग़ हैं. लिहाजा पुलिस उसी हिसाब से कदम उठा रही है. जबकि परिजनों का बुरा हाल है, उन्होंने बेटी के लिए पुलिस से गुहार लगाईं है.

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क्या है पूरा मामला ?

ग्रेटर नोएडा बीटा -2 कोतवाली इलाक़े के शहर की एक सोसाइटी निवासी छात्रा नीट की तैयारी कर रही थी. तैयारी करते समय उसकी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए किसी युवक से हो गई. बताया गया है कि दोनों की पहले तो इंस्टाग्राम पर बातचीत होने लगी. पुलिस जांच में सामने आया है कि युवक भी नीट की तैयारी कर रहा है.

अब वह करीब एक माह पहले अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई. परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा सका है. पीड़ितों ने पुलिस से गुहार लगाई है.

पुलिस ने शुरू की तलाश

वहीं पुलिस ने इस मामले में शिकायत के आधार पर शिकायत के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए है. नीट की पढ़ाई के दौरान ही वह सोशल मीडिया पर एक युवक के संपर्क में आई थी. वह भी नीट का छात्र बताया जा रहा है. साथ ही दोनों बालिग है.

बीटा -2 कोतवाली प्रभारी का कहना है कि गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है. छात्रा की तलाश की जा रही है. जल्द ही उसे बरामद कर लिया जाएगा.

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